TON Blockchain ağında sorunlar yaşanmaya devam ediyor

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The Open Network (TON), son günlerde art arda yaşanan kesintilerle mücadele ediyor. DOGS adlı meme kripto para biriminin neden olduğu yoğun işlem trafiği, ağın iki gün içinde ikinci kez durmasına yol açtı. Bu gelişmeler yaşanırken, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'un yasal sorunları da kripto dünyasının gündeminde yer alıyor.

Telegram Ekosistemi Sorunlar Yaşıyor

Kripto para dünyasının dikkat çeken platformlarından The Open Network (TON), son günlerde yaşanan olağandışı hareketlilik sebebiyle zorlu bir süreçten geçiyor. Ağ, popüler meme kripto para birimi DOGS'un yarattığı yoğun işlem trafiği nedeniyle iki gün içinde ikinci kez kesinti yaşadı.

TON yetkilileri, resmi X (eski adıyla Twitter) hesaplarından yaptıkları açıklamada, "Kısa bir süre önce TON Blockchain ağında blok üretiminde sorunlar baş gösterdi." ifadelerini kullandı. Yaşanan aksaklığın temel sebebinin DOGS tokenlarının aşırı üretimi olduğu belirtildi.

Sorunun çözümü için harekete geçen TON ekibi, ağın geçici olarak durdurulmasının ardından doğrulayıcılara güncelleme yapmaları ve düğümleri yeniden başlatmaları yönünde talimat verdi. Nitekim Telegram üzerindeki TON Topluluğu kanalından yapılan duyuruyla problemin giderildiği bildirildi.

Bu, TON ağının kısa süre içinde yaşadığı ikinci büyük kesinti oldu. Salı günü meydana gelen ve altı saati aşkın süren ilk kesintinin de benzer şekilde DOGS'un başlattığı airdrop etkinliğinden kaynaklanan aşırı işlem yoğunluğu nedeniyle gerçekleştiği açıklandı. TON Society'nin stratejik danışmanı "maverickqe", yaşanan aşırı yük sebebiyle doğrulayıcıların uzun süreli bir kesintinin ardından fikir birliğini kaybettiklerini dile getirdi.

Telegram altyapısını kullanan DOGS meme kripto para birimi, geliştirici ekibinin token kullanımını yaygınlaştırma planlarını açıklamasıyla kripto camiasının ilgisini üzerine çekmeyi başardı. DOGS, Pazartesi günü başlattığı airdrop kampanyasıyla sabit arzın yüzde 81,5'ini topluluk üyelerine dağıtacağını duyurdu. Geçtiğimiz hafta içerisinde altı milyon onaylı kullanıcının bu etkinliğe katıldığı belirtildi.

Bu gelişmeler yaşanırken, Telegram'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov'la ilgili haberler de gündeme geldi. Fransız polisinin gözaltına aldığı Durov, aynı gün içinde serbest bırakıldı. Durov'a Çarşamba günü Fransız mahkemesi tarafından suçlamalar yöneltildi. Durov'un, Telegram'ın kara para aklama, çocuk istismarı içerikleri ve uyuşturucu kaçakçılığını kolaylaştıran araç ve hizmetler sağladığı iddialarıyla soruşturma altında olduğu açıklandı.

Yaşanan tüm bu olaylara rağmen fiyat verilerine göre, TON'un yerel kripto para birimi Toncoin, son 24 saatlik dilimde yüzde 4,64'lük bir artış kaydederek 5,59 dolar seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.