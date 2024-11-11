TON Blockchain ağının uzantısı TAC 6,5 milyon dolarlık yatırım aldı

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Blockchain ekosisteminin önde gelen isimleri TAC projesinde bir araya geldi. TON Venture Builder ve Curve kurucusu Michael Egorov'un başını çektiği girişim, önemli yatırımcıların desteğini aldı.

TON ve Ethereum Ekosistemleri Güçlerini Birleştiriyor

TAC projesi, Blockchain teknolojisinde önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor. Primitive, Paper Ventures ve Animoca Ventures gibi önde gelen yatırımcıların yanı sıra Polygon kurucu ortağı Sandeep Naiwal da projeye destek sağladı.

Platform, DeFi, GameFi ve SocialFi uygulamalarının TON Blockchain üzerinde çalışmasını sağlayacak. TAC'ın altyapısı, TON likit staking tokenları tarafından güvence altına alınacak ve ekosisteme restaking özelliğini getirecek.