TON Foundation, Asya-Pasifik'te Banxa ile ortaklık kurdu
TON Foundation, Asya-Pasifik'te Banxa ile ortaklık kurdu

TON Foundation, Asya-Pasifik\'te Banxa ile ortaklık kurdu
17.02.2026 15:53
TON Foundation, kripto altyapı sağlayıcısı Banxa ile iş birliğine giderek Asya-Pasifik bölgesindeki küçük ve orta ölçekli işletmelere stablecoin tabanlı ödeme işleme hizmeti sunacak. Ortaklık, sınır ötesi ödemeleri ve işletmeler arası mutabakatı hedefliyor.

TON Foundation, OSL Group bünyesindeki kripto altyapı şirketi Banxa ile Asya-Pasifik bölgesinde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) yönelik stablecoin ödeme altyapısı kurmak amacıyla stratejik bir ortaklık duyurdu. Salı günü yapılan açıklamaya göre iş birliği, bölgedeki KOBİ'lerin The Open Network (TON) Blockchain altyapısını kullanarak mutabakat ve sınır ötesi para transferi gerçekleştirmesine olanak tanıyacak.

FIATTAN KRİPTOYA GEÇİŞ ALTYAPISI BİRLEŞİYOR

Entegrasyon, Banxa'nın itibari paradan kriptoya geçiş altyapısını TON'un ağ kapasitesiyle birleştirerek işletmeler arası mutabakat, tüketiciden işletmeye ödemeler ve sınır ötesi işlemleri destekleyecek. Şirketlerin ortak açıklamasına göre Banxa, bu ortaklığa Asya-Pasifik, ABD, İngiltere, Avrupa, Latin Amerika ve Afrika genelindeki lisanslı operasyonlarını taşıyor.

TON Foundation Ödemeler Başkan Yardımcısı Nikola Plecas, açıklamada, "Bu iş birliği, dünya genelindeki geliştiricilere ve işletmelere uzun vadeli ticari fayda sağlayan TON tabanlı kullanım alanları yaratma stratejimizi yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

TON PAY İLE TELEGRAM EKOSİSTEMİNE ENTEGRASYON

Duyuru, 11 Şubat'ta kullanıma sunulan TON Pay'in ardından geldi. TON Pay, Telegram Mini Uygulamalarının Toncoin ve USDT ödemelerini doğrudan mesajlaşma platformu üzerinden kabul etmesini sağlayan bir ödeme SDK'sı olarak tasarlandı. Vakfın paylaştığı bilgilere göre TON Pay, 0,01 doların altında ortalama işlem ücreti ve saniyenin altında mutabakat süresiyle Telegram'ın 1,1 milyar aylık aktif kullanıcısını hedefliyor.

Banxa'yı ödemeler alanındaki büyüme stratejisinin bir parçası olarak bünyesine katan OSL Group, Ocak 2026'da 200 milyon dolarlık bir öz sermaye finansmanı turunu tamamladı. Şirket, 2025 yılında ise o dönem Asya dijital varlık sektöründeki en büyük halka açık öz sermaye artırımı olarak kayıtlara geçen 300 milyon dolarlık bir finansman turu gerçekleştirmişti.

