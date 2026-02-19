Toncoin odaklı hazine şirketi AlphaTON yan kuruluşunu satıyor

TON token odaklı hazine ve yatırım şirketi AlphaTON Capital Corp. (NASDAQ: ATON), ilaç üretim portföyünün bir bölümünü elden çıkararak Telegram'ın Blockchain ekosistemindeki büyüme stratejisine ağırlık veriyor. Yapılan açıklamaya göre Immunova, AlphaTON'un tamamına sahip olduğu ve lipozomal iNKT agonistleri geliştiren iOx Therapeutics Limited'i satın almak için bir alım opsiyonunu kullanıyor.

ANLAŞMANIN DETAYLARI BELLİ OLDU

AlphaTON, daha önce Portage Biotech Inc. adıyla faaliyet gösteren ve kanser tedavilerine odaklanan bir biyoteknoloji şirketinin köklü bir dönüşüm ve yeniden markalaşma süreciyle kuruldu. Portage bünyesindeki iOx birimi, immüno-onkoloji uygulamaları üzerine çalışıyordu. Anlaşma kapsamında AlphaTON, opsiyon kullanım tarihinde Immunova'nın tam seyreltilmiş öz sermayesinin yüzde 10'unu temsil eden bir hisse payı ile ek kilometre taşı ödemeleri ve telif hakları almaya hak kazanacak. Şirketin açıklamasına göre bu getirilerin toplamı 100 milyon doları aşma potansiyeli taşıyor.

AlphaTON CEO'su Brittany Kaiser, anlaşmayı değerlendirerek iOx'un değerinin ortaya çıkarılması için önemli bir adım olduğunu ve AlphaTON'un uzun vadeli ekonomik katılımını koruduğunu belirtti. Kaiser, iOx'un klinik olarak desteklenen, farklılaşmış bir lipid bazlı immün program olduğunu ve Immunova bünyesinde daha odaklı bir geliştirme platformuna kavuşacağını vurguladı.

TELEGRAM EKOSİSTEMİNE ODAK SÜRÜYOR

Kaiser, AlphaTON'un mezotelyoma programını sürdürmeye devam ettiğini ve TT-4 ilacıyla ilk hastaya doz uygulamasının planlandığı şekilde ilerlediğini açıkladı. Şirketin bunun yanı sıra nadir kanser türlerine yönelik, Telegram odaklı ve yapay zeka destekli biyoteknoloji girişimlerini de sürdürdüğünü aktardı.

AlphaTON, büyük miktarda TON token pozisyonu tutmasının yanı sıra Telegram ve The Open Network (TON) ekosistemleri içinde altyapı, uygulama ve varlık geliştirme yatırımları yapıyor. Şirketin portföyünde Telegram'ın merkeziyetsiz yapay zeka platformu Cocoon AI de bulunuyor.