Trinkex: Yeni kripto düzenlemelerine uyum için stratejimiz hazır

Trinkex yönetimiyle gerçekleştirdiğimiz görüşmede, platformun faaliyetlerine ve düzenlemelere uyum çalışmalarına ilişkin detaylı bilgiler aldık. Trinkex yönetimi, kripto para ve Blockchain ekosisteminin düzenleyici çerçevelerle gelişmeye devam edeceğini düşünüyor.

Trinkex Yeni Düzenlemelere Yaklaşımını Açıkladı

"Trinkex SPK tarafından yayınlanan faaliyette bulunanlar listesinde bulunan bir kripto varlık alım satım platformu olup son yayınlanan tebliğ çerçevesinde faaliyet izni başvurumuzu yaparak kripto varlık sektöründe yer almak için çalışmaya devam ediyoruz.

2021 yılında hayata geçirilmiş bir kripto varlık alım satım platformu olan Trinkex (www.trinkex.com) o günden bu yana müşterilerine kesintisiz şekilde işlem olanağı sağlamakta ve düzenlemeler ilan edildikten sonra resmi süreçleri tamamlayarak faaliyet izni almayı ve ülkemizin güvenilir ve kullanımı kolay kripto varlık alım satım platformlarından birisi olarak hizmete devam etmeyi amaçlamaktadır.

Trinkex'i bütün dünyada kripto varlıklara yönelimin üst düzeyde olduğu bir dönemde, ülkemizde güvenli ve kolay bir şekilde kripto varlıkların alım satım işlemlerine aracılık edilmesi amacıyla hayata geçirmiş olmakla beraber, şirket misyonu olarak reel ekonominin uzağında kalmadan, hatta reel ekonomiyi destekleyen bir strateji güderek gerçek dünya varlıklarının tokenlaştırılmasına yoğunlaşmayı hedeflemekteyiz.

Bu çerçevede bu tip tokenların (real World assets – RWA) üretimi ve al sat işlemleri için bir platform olma niyeti ile hazırlıklar yapılmış, resmi düzenlemelerin hayata geçirilmesini müteakiben kripto varlıklara ilişkin mevzuatsal berraklığın oluşması sonrası bu alana yoğunlaşmak üzere çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda, bir çok şirket ve kullanıcı ile görüşmeler yapılmış, beklentiler tesbit edilmiş, bu alanda sunulacak ürünlerin ülkemizde finansal okuryazarlığın gelişmesine ve finansal çeşitliliğin artmasına katkı sağlayacağı kanaati ile stratejilerimiz oluşturulmuştur.

Aynı zamanda, prensiplerimiz gereği müşterilerimize riskten uzak ve bir dayanağa sahip ürünleri sunarak, ürünü satın alanların mağduriyet yaşamasını engellemeyi, uzun dönemde ülke ekonomisine katkı sağlayan örnek bir kuruluş olmayı istiyoruz. Ülkemizin finans alanındaki potansiyelinin farkında olarak, meydana getireceğimiz ürünler ile hem yatırımcıların hem de finansman ihtiyacı içerisinde olan reel ekonomi aktörlerinin ihtiyaçlarını karşılamaları noktasında yenilikçi ürünlerle piyasada olacağımıza, ülkemizin yakın coğrafyadaki ülkeler için de bir cazibe merkezi olması hedefine katkıda bulunacağımıza ve İstanbul'un bir finans merkezi olma projesinin parçası olacağımıza inanıyoruz.

Bu çerçevede Trinkex tarafından üretilen ve kripto bazlı ürünler ile reel dünya arasında bir köprü kurmayı amaçlayan ilk ürünümüz de bir utility token şeklinde, bir Aile Eğlence Merkezi işbirliği ile hayata geçirilmiş, Trinkex üzerinde alım satıma açılan tokenların müşteriler tarafından ilgili web sitesi üzerinde ilan edilen kampanyalar kapsamında yakma ve kilitleme yöntemi ile kullanılmasına aracılık edilmiş ve stratejimiz çerçevesinde odaklanmak istediğimiz alana dair uçtan uca hatasız bir şekilde işleyen bir mekanizma oluşturulmuştur.

Aldığımız olumlu geri dönüşler neticesinde bu alanda birbiri ardına yeni ürünleri de müşterilerimize sunmak için gerekli çalışmalar belirli ölçüde tamamlanmıştır. Bununla beraber bu ürünleri mevzuat konusundaki belirsizlikler giderildikten sonra, faaliyet iznimizi almış bir kuruluş olarak hayata geçirmek niyetindeyiz. Bu meyanda, kripto varlıklara ilişkin kanunun yayınlanması ve ikincil düzenlemelerin de ilan edilmiş olması son derece memnuniyet vericidir.

Trinkex risk yaratabilecek ürünleri müşterileri ile buluşturmaktan uzak durmuş, bu kapsamda staking işlemlerini, kaldıraçlı işlemleri ve açığa satış gibi olanakları müşterilerine sunmaktan kaçınmıştır. Alım satıma konu olarak seçilen ürünler belli bir sayıda tutulmuş, yüksek volatilitesi olan ürünler şu an için sistemimize dahil edilmemiştir. Mevzuata ilişkin çalışmalar tamamlanmadan reklam ya da reklam şeklinde anlaşılabilecek etkinliklerde bulunulmamış, faaliyet alanımıza ilişkin düzenlemelerin olgunlaşması beklenmiştir. Nihai amacımız, gelecekte, reel ürünler vasıtası ile reel ekonominin desteklenmesine katkı veren bir sistemin güvenilir ve kolay kullanılabilir bir örneği olmaktır."

Sürdürülebilir Gelişim ve Yatırımcı Güvenliği Odağı

Trinkex'in yaklaşımında öne çıkan en önemli unsurlardan biri, reel ekonomiye katkı sağlama hedefiyle gerçek dünya varlıklarının tokenlaştırılmasına odaklanması. Platform, bu stratejisiyle kripto varlık ekosisteminin sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Trinkex'in risk yönetimi konusundaki hassasiyeti de dikkat çekiyor. Platform, staking işlemleri, kaldıraçlı işlemler ve açığa satış gibi yüksek risk içerebilecek işlemleri müşterilerine sunmaktan bilinçli olarak kaçınıyor. Ayrıca, yüksek volatilite gösteren ürünleri sistemlerine dahil etmeyerek, yatırımcı güvenliğine öncelik veriyor.

Yenilikçi Ürünler ve Gelecek Planları

Trinkex'in ilk yenilikçi ürünü, bir Aile Eğlence Merkezi iş birliğiyle hayata geçirilen utility token oldu. Bu ürün, kripto bazlı çözümler ile gerçek dünya arasında köprü kurma stratejisinin somut bir örneği olarak değerlendiriliyor.

Platform, aldığı olumlu geri dönüşler neticesinde, yeni ürünleri de müşterilerine sunmak için gerekli çalışmaları büyük ölçüde tamamladığını belirtiyor. Ancak bu ürünlerin, mevzuat konusundaki belirsizlikler giderildikten ve faaliyet izni alındıktan sonra hayata geçirilmesi planlanıyor.

Trinkex'in kripto varlık sektöründeki bu yaklaşımı ve stratejisi, Türkiye'de düzenleyici çerçevenin netleşmesiyle birlikte sektörün daha güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümesine katkı sağlayacak önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.