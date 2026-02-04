TRM Labs, 70 milyon dolarlık yatırımla unicorn statüsüne ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

TRM Labs, 70 milyon dolarlık yatırımla unicorn statüsüne ulaştı

04.02.2026 21:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Blockchain analiz şirketi TRM Labs, Blockchain Capital liderliğindeki 70 milyon dolarlık Seri C yatırım turuyla değerlemesini 1 milyar dolara taşıyarak "unicorn" kategorisine girdi.

TRM Labs, kripto piyasalarındaki yasadışı faaliyetleri izlemek için ulusal güvenlik kurumları ve şirketlerin kullandığı araçlara yönelik artan talep ortamında önemli bir finansman turunu tamamladı. Şirketin Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre yeni yatırım TRM Labs'i kripto sektörünün unicornları arasına katarken, bu gelişme kolluk kuvvetleri ve finans kuruluşlarının kripto aracılığıyla gerçekleştirilen dolandırıcılık, yaptırım ihlalleri ve yasadışı finansal faaliyetlerdeki artışla mücadele ettiği bir döneme denk geliyor.

YAPAY ZEKA ODAKLI BÜYÜME HEDEFİ

2018 yılında kurulan TRM Labs, birden fazla Blockchain üzerindeki işlemleri izleyen ve müşterilerinin şüpheli aktiviteleri tespit etmesine, risk değerlendirmesi yapmasına ve soruşturmaları desteklemesine olanak tanıyan yazılımlar geliştiriyor. Şirketin müşteri portföyünde devlet kurumları, düzenleyiciler, kripto borsaları ve ödeme ile takas işlemlerinde kripto altyapısını kullanan finans firmaları bulunuyor.

Şirket, elde edilen fonları ürün yelpazesini genişletmek, yapay zeka ve makine öğrenimi alanlarına yatırım yapmak ve küresel ekibini büyütmek için kullanmayı planlıyor. TRM Labs, özellikle yapay zeka destekli dolandırıcılık ve sahtekarlıkla mücadeleye odaklanacağını vurguladı. TRM Labs CEO'su ve kurucu ortağı Esteban Castano, "Yapay zeka, neslimizin en önemli teknolojilerinden biri ve nerede uygulandığı büyük önem taşıyor." dedi.

YATIRIM TURUNA GÜÇLÜ KATILIM

Seri C turuna Blockchain Capital liderlik ederken, CMT Digital, Goldman Sachs, Bessemer Venture Partners, DRW Venture Capital, Y Combinator, Brevan Howard Digital, Thoma Bravo, Alumni Ventures, Citi Ventures ve Galaxy Ventures de katılım sağladı.

TRM Labs'in sektördeki görünürlüğü, şirketin yasadışı kripto faaliyetlerinin boyutunu ortaya koyan çarpıcı raporlarıyla paralel olarak yükseliyor. Firmanın yakın tarihli araştırmalarına göre, yasadışı aktörler 2025 yılında toplam kripto likiditesinin yaklaşık yüzde 3'ünü ele geçirdi. Bir diğer rapor ise İran Devrim Muhafızları'nın İngiltere'de kayıtlı kripto borsaları aracılığıyla yaklaşık 1 milyar dolar transfer ettiğini ortaya koydu.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para TRM Labs, 70 milyon dolarlık yatırımla unicorn statüsüne ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Isınmak için yaktığı ateş 5 aracı küle çevirdi Isınmak için yaktığı ateş 5 aracı küle çevirdi
İsrail’de istihbarat şefinin kardeşi Gazze’ye sigara kaçırırken yakalandı İsrail'de istihbarat şefinin kardeşi Gazze'ye sigara kaçırırken yakalandı
Eski Irak Başbakanı Maliki: Adaylıktan ancak Koordinasyon Çerçevesi’nin isteği üzerine çekilirim Eski Irak Başbakanı Maliki: Adaylıktan ancak Koordinasyon Çerçevesi'nin isteği üzerine çekilirim
Gianni Infantino: Rusya’nın yasağı kalkmalı Gianni Infantino: Rusya'nın yasağı kalkmalı
Geri döndü Tolga Ciğerci’nin yeni takımı şaşırttı Geri döndü! Tolga Ciğerci'nin yeni takımı şaşırttı
Selçuk İnan’dan Milan Skriniar’a tepki: Ahlak sınırlarını aştı Selçuk İnan'dan Milan Skriniar'a tepki: Ahlak sınırlarını aştı

20:50
Suriye’de ABD’den DEAŞ’a 5 operasyon
Suriye'de ABD'den DEAŞ'a 5 operasyon
20:45
Mauro Icardi, Galatasaray tarihine geçti
Mauro Icardi, Galatasaray tarihine geçti
20:20
Youssef En-Nesyri Fenerbahçe’ye veda etti
Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'ye veda etti
19:53
Bakan Şimşek’ten Justin Bieber paylaşımı
Bakan Şimşek'ten Justin Bieber paylaşımı
19:36
Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı
Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı
18:56
ABD-İran görüşmeleri çıkmaza girdi: Balistik füze konusu da konuşulmalı
ABD-İran görüşmeleri çıkmaza girdi: Balistik füze konusu da konuşulmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 21:00:20. #.0.5#
SON DAKİKA: TRM Labs, 70 milyon dolarlık yatırımla unicorn statüsüne ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.