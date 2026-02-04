TRM Labs, 70 milyon dolarlık yatırımla unicorn statüsüne ulaştı

TRM Labs, kripto piyasalarındaki yasadışı faaliyetleri izlemek için ulusal güvenlik kurumları ve şirketlerin kullandığı araçlara yönelik artan talep ortamında önemli bir finansman turunu tamamladı. Şirketin Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre yeni yatırım TRM Labs'i kripto sektörünün unicornları arasına katarken, bu gelişme kolluk kuvvetleri ve finans kuruluşlarının kripto aracılığıyla gerçekleştirilen dolandırıcılık, yaptırım ihlalleri ve yasadışı finansal faaliyetlerdeki artışla mücadele ettiği bir döneme denk geliyor.

YAPAY ZEKA ODAKLI BÜYÜME HEDEFİ

2018 yılında kurulan TRM Labs, birden fazla Blockchain üzerindeki işlemleri izleyen ve müşterilerinin şüpheli aktiviteleri tespit etmesine, risk değerlendirmesi yapmasına ve soruşturmaları desteklemesine olanak tanıyan yazılımlar geliştiriyor. Şirketin müşteri portföyünde devlet kurumları, düzenleyiciler, kripto borsaları ve ödeme ile takas işlemlerinde kripto altyapısını kullanan finans firmaları bulunuyor.

Şirket, elde edilen fonları ürün yelpazesini genişletmek, yapay zeka ve makine öğrenimi alanlarına yatırım yapmak ve küresel ekibini büyütmek için kullanmayı planlıyor. TRM Labs, özellikle yapay zeka destekli dolandırıcılık ve sahtekarlıkla mücadeleye odaklanacağını vurguladı. TRM Labs CEO'su ve kurucu ortağı Esteban Castano, "Yapay zeka, neslimizin en önemli teknolojilerinden biri ve nerede uygulandığı büyük önem taşıyor." dedi.

YATIRIM TURUNA GÜÇLÜ KATILIM

Seri C turuna Blockchain Capital liderlik ederken, CMT Digital, Goldman Sachs, Bessemer Venture Partners, DRW Venture Capital, Y Combinator, Brevan Howard Digital, Thoma Bravo, Alumni Ventures, Citi Ventures ve Galaxy Ventures de katılım sağladı.

TRM Labs'in sektördeki görünürlüğü, şirketin yasadışı kripto faaliyetlerinin boyutunu ortaya koyan çarpıcı raporlarıyla paralel olarak yükseliyor. Firmanın yakın tarihli araştırmalarına göre, yasadışı aktörler 2025 yılında toplam kripto likiditesinin yaklaşık yüzde 3'ünü ele geçirdi. Bir diğer rapor ise İran Devrim Muhafızları'nın İngiltere'de kayıtlı kripto borsaları aracılığıyla yaklaşık 1 milyar dolar transfer ettiğini ortaya koydu.