Tron Inc TRX varlıklarını artırmak için kaynak arayışına başladı

Justin Sun'ın Blockchain projesiyle birleşerek SRM Entertainment ismini geride bırakan Tron Inc. hisselerinde gözlenen olağanüstü artışın ardından stratejik bir hamle daha yapıyor. Şirket, TRX token rezervlerini büyütmek amacıyla ABD'li düzenleyici kurumlardan 1 milyar dolarlık dev bir fonlama paketi için izin başvurusunda bulundu. Bu gelişme, şirketin kripto para odaklı hazine stratejisini ne kadar ciddiye aldığını gösteriyor.

Hisse Rallisinin Ardından Tron Inc. Gözünü TRX Rezervlerine Dikti

Nasdaq borsasında işlem gören Tron Inc., TRX token varlıklarını genişletmek amacıyla 1 milyar dolar fon toplama planını açıkladı. Şirket, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) sunduğu Form S-3 başvurusunda bu hedefini duyurdu.

Önceden SRM Entertainment adıyla işlem gören şirket, Justin Sun'ın Blockchain projesi ile gerçekleştirdiği birleşme sonrasında dramatik bir yükseliş yaşadı. Hisse senedi değeri 10 Haziran'dan bu yana yüzde 1300'ün üzerinde artış gösterdi ve piyasa değeri 200 milyon doları aştı.

Tron Inc., fon toplama işlemini adi hisse senedi, imtiyazlı hisse senedi, borç senetleri, varant ve haklar karışımı yoluyla gerçekleştirmeyi planlıyor. Elde edilecek gelir, şirketin halihazırda 365 milyonun üzerinde TRX token bulunduran hazinesini büyütmek için kullanılacak.

Şirket daha önce 210 milyon dolar değerinde TRX rezervi oluşturma hedefi belirlemiş ve bu alımları desteklemek için 100 milyon dolar özkaynak yatırımı sağlamıştı. SEC dosyasında nakit, kısa vadeli eşdeğerler ve TRX tokenlarından oluşan hazine rezerv stratejisini özetleyen şirket, TRX varlıklarını uzun vadeli yatırım olarak gördüğünü belirtti.

Fon toplama başvurusunun duyurulmasının ardından TRX yüzde 5 düşerken, Tron Inc. hisseleri yüzde 23'ün üzerinde yükseldi ve 11,80 doların üzerinde işlem gördü. Şirketin piyasa kapitalizasyonu 200 milyon doları geçti.