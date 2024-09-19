TrueX, PayPal PYUSD ile piyasaları şekillendiriyor - Son Dakika
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Kripto Para

TrueX, PayPal PYUSD ile piyasaları şekillendiriyor

TrueX, PayPal PYUSD ile piyasaları şekillendiriyor

TrueX, PayPal'ın PYUSD stablecoinini ana ödeme birimi olarak kullanacak yeni bir kripto ticaret platformu olarak pazara giriş yapıyor. Eski Coinbase yöneticileri tarafından kurulan TrueX, ABD'deki kurumsal yatırımcıları hedefliyor.

19.09.2024 10:33
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Eski Coinbase yöneticileri tarafından kurulan TrueX, PayPal'ın PYUSD stabilcoinini temel ödeme birimi olarak belirledi. ABD'deki kurumsal yatırımcıları hedefleyen bu yeni platform, şeffaflık ve güvenlik odaklı yaklaşımıyla dikkat çekiyor.

Kurumsal Yatırımcılara Yönelik Yenilikçi Kripto Platformu: TrueX

Eski Coinbase yöneticileri Vishal Gupta ve Patrick McCreary'nin öncülüğünde kurulan TrueX, yeni nesil bir kripto ticaret platformu olarak dikkat çekiyor.

True Markets şirketinin imzasını taşıyan TrueX, başlangıçta önde gelen kripto paralar için spot piyasa işlemlerine odaklanacak. Platformun en dikkat çekici özelliği ise PayPal'ın PYUSD isimli stabilcoinini temel ödeme birimi olarak benimsemesi olarak öne çıkıyor. PYUSD, piyasa değeri sıralamasında dördüncü sırada yer alıyor.

TrueX'te işlemler sadece PYUSD ile sınırlı kalmayacak. Tether'in USDT'si, Circle'ın USDC'si ve MakerDAO'nun DAI'si de platformda kullanılabilecek diğer stablecoinler arasında yer alıyor. Kurucu ortaklardan Gupta, ilerleyen dönemlerde ödeme seçeneklerini genişletmeyi ve yeni ticaret hizmetleri sunmayı planladıklarını belirtti.

ABD pazarını hedefleyen TrueX, özellikle kurumsal yatırımcılara hitap edecek şekilde tasarlandı. Platform, sektördeki bazı rakiplerinden farklı olarak, lisanslama ve düzenlemeler konusunda şeffaf bir yaklaşım benimsiyor. Güvenlik konusunda ise TrueX PYUSD'nin de ihraççısı olan Paxos ile iş birliği yapıyor.

True Markets, bu iddialı girişim için önemli bir finansman turunu da tamamladı. RRE Ventures, Reciprocal Ventures ve Hack VC gibi yatırım şirketlerinin yanı sıra Paxos, Solana Foundation ve Aptos'un da aralarında bulunduğu yatırımcılardan 9 milyon dolarlık yatırım aldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para TrueX, PayPal PYUSD ile piyasaları şekillendiriyor - Son Dakika

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