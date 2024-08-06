Trump ABD'nin kripto politikalarını eleştirmeye devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Trump ABD'nin kripto politikalarını eleştirmeye devam ediyor

Trump ABD\'nin kripto politikalarını eleştirmeye devam ediyor

Donald Trump, kripto para satışları konusunda ABD hükümetinin tutumunu eleştirdi ve ülkenin bu teknolojiyi geliştirmesi gerektiğini vurguladı. Çin ve diğer ülkelerin bu alanda ilerlediğini belirten Trump, ABD'nin geride kalmaması gerektiğini ifade etti. Eski başkanın bu sözleri, kripto para dünyasında ve siyasi arenada geniş yankı buldu.

06.08.2024 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kripto para piyasasına destek vermesi, sektörde büyük yankı uyandırdı. Trump son açıklamasında Amerika'nın kripto madenciliğinde süper güç olması gerektiğini vurguladı. Bu açıklamalar, piyasaları hareketlendirirken, ABD hükümetinin kripto varlıklarıyla ilgili son hamleleri de dikkat çekti.

Trump Kripto Para Gelişimine Vurgu Yaptı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, beklenmedik bir çıkış yaparak kripto para piyasasına yeşil ışık yaktı. Popüler yayıncı Adin Ross'un canlı yayınına konuk olan Trump, ABD'nin kripto para alanında geri kalmaması gerektiğini vurguladı.

Trump, "Kripto paralar çağımızın modern para birimi" diyerek, bu alanın yapay zeka kadar önemli olduğunu belirtti. Eski başkan, "Amerika, kripto madenciliğinde süper güç olmalı" sözleriyle de dikkat çekti.

Bu açıklamalar, kripto dünyasında yankı uyandırdı. Özellikle Trump'ın Bitcoin 2024 etkinliğinde 21 milyon dolarlık bağış toplaması, sektörün siyasi arenadaki ağırlığını gözler önüne serdi.

Öte yandan, ABD hükümetinin geçtiğimiz günlerde 2 milyar dolarlık Bitcoin'i anonim bir cüzdana aktarması da konuşuluyor. Arkham Intelligence'ın verilerine göre hükümetin elinde toplam 11,1 milyar dolarlık kripto para bulunuyor.

Senatör Cynthia Lummis'in, ABD'nin yıllık 200 bin Bitcoin almasını öngören yasa tasarısı da sektörde heyecan yarattı.

Son zamanlarda yaşanan bu gelişmeler piyasayı karıştırdı. Piyasa verilerine göre Bitcoin fiyatı yüzde 9 düşüşle 53.797 dolara geriledi.

Donald Trump, Kripto Para, Bitcoin, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Trump ABD'nin kripto politikalarını eleştirmeye devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:11 Vahşetin her detayı kan donduran cinsten İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış Vahşetin her detayı kan donduran cinsten! İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış
00:09 Bu sözleri çok konuşulur Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı Bu sözleri çok konuşulur! Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı
21:00 Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu
20:23 Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü
18:51 Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı
10:17 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:12 Arkadaşının “Gitme“ uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi Arkadaşının "Gitme" uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi
10:10 Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar
10:09 Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp’ı silme çağrısı yaptı Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp'ı silme çağrısı yaptı
10:09 Altın güne nasıl başladı İşte detaylar Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar
10:02 Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci
09:56 Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü’nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü'nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu
09:54 Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum
09:33 Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı
09:25 İmamın eşini başka imam kaçırdı Skandal olayda aile meclisinden “Öldürün“ talimatı İmamın eşini başka imam kaçırdı! Skandal olayda aile meclisinden "Öldürün" talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 04:43:14. #1.11#
SON DAKİKA: Trump ABD'nin kripto politikalarını eleştirmeye devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement