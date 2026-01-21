Trump ailesi, kripto projelerinden 1,4 milyar dolar kazandı

Ailenin kripto varlıklarındaki bu sert yükselişe rağmen toplam serveti önemli ölçüde artmadı. Kaynaklara göre ailenin toplam net değerinin geçen yılki 6,8 milyar dolar seviyesinde kaldığını belirtiyor. Kazançlar, Trump'ın sosyal medya şirketi Trump Media & Technology Group'un düşen hisse değeriyle dengelendi.

KRİPTO GELİRLERİNİN KAYNAĞI BELLİ OLDU

Trump ailesinin kripto projelerinden realize ettiği kazançlar 1 milyar doları aştı. Bu gelirin büyük bölümü DeFi projesi World Liberty Financial ve başkanın resmi memecoininden elde edildi. Kâğıt üzerinde ise ailenin dijital varlık portföyünün değeri potansiyel olarak çok daha yüksek.

Trump ailesi, World Liberty kurucu tokenlarına hâlâ sahip ve bu tokenların güncel fiyatlarla değeri yaklaşık 3,8 milyar dolar. Ancak tokenlar şimdilik kilitli olduğundan servet hesaplamasına dahil edilmiyor.

Trump ailesinin WLFI tokenları bir dönem 5 milyar doların üzerinde değerlenmişti. Geçen Eylül'de yaklaşık 0,30 dolardan işlem görmeye başlayan WLFI, şu anda 0,16 dolar seviyesinde.

YENİ ÜRÜNLER VE ELEŞTİRİLER GELMEYE DEVAM EDİYOR

Başkanın oğulları Donald Jr. ve Eric'in ortak kurucu olarak yer aldığı World Liberty, dijital varlık alanındaki etkisini genişletmeye çalışıyor. Trump destekli proje geçen hafta World Liberty Markets adıyla bir borç verme ve alma platformu başlattı. Öte yandan projenin USD1 stablecoini, dolaşımdaki en büyük dolar destekli tokenlar arasına girdi.

ABD Başkanı Trump'ın kurucu fahri üye olarak listelendiği proje, eleştirmenlerden ciddi tepki alıyor. Eleştirmenler, World Liberty'nin emlak milyarderinden başkana dönüşen Trump için bir çıkar çatışması teşkil ettiğini savunuyor.