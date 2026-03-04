Trump, bankaları stablecoin yasasını engellemeye çalışmakla suçladı - Son Dakika
Trump, bankaları stablecoin yasasını engellemeye çalışmakla suçladı

04.03.2026 21:35
ABD Başkanı Donald Trump, bankacılık sektörünü ülkenin ilk stablecoin yasası olan GENIUS Act'i tehdit etmekle ve kripto para piyasası yapı tasarısının onaylanmasını engellemekle suçladı. Tartışmaların merkezinde stablecoin getirileri yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı bir sosyal medya paylaşımında, ülkenin stablecoin ihraççılarına yol haritası sunan ilk kripto yasası GENIUS Act'in bankalar tarafından tehdit edildiğini belirtti. Trump'ın bu açıklamaları, bankacılık ve kripto endüstrileri arasında daha geniş kapsamlı piyasa yapısı mevzuatının onaylanması konusunda yaşanan gerilimin ortasında geldi. İki sektör arasındaki temel anlaşmazlık noktasını ise stablecoin getirilerine yönelik farklı görüşler oluşturuyor.

Trump, ABD'nin piyasa yapısı düzenlemelerini en kısa sürede tamamlaması gerektiğini vurgulayarak, Amerikalıların yatırımlarından daha fazla kazanç elde etmesi gerektiğini savundu. Bankaların rekor kârlar açıkladığına dikkat çeken Trump, CLARITY Act onaylanmadığı takdirde kripto endüstrisinin Çin gibi diğer ülkelere kaymasına izin vermeyeceklerini ifade etti. Şu anda Kongre'de değerlendirme aşamasında olan CLARITY Act, kripto endüstrisinin denetiminde SEC'e ve CFTC'ye belirli roller atamayı öngörüyor.

BANKALAR MEVDUAT ÇIKIŞINDAN ENDİŞE DUYUYOR

Geçtiğimiz yıl Temsilciler Meclisi'nden geçen CLARITY Act tasarısı, şu anda Senato'daki farklı komitelerde iki ayrı taslak üzerinden görüşülüyor. Bankacılık sektörü temsilcileri, getiri sağlayan stablecoinlerin bankacılık sektöründen mevduat çıkışına neden olabileceğini savunarak GENIUS Act içindeki bazı boşlukların kapatılması için baskı yapıyor. Trump ise bankaların GENIUS Act'i zayıflatmaya veya CLARITY Act'i rehin almaya çalışmaması gerektiğini, bunun yerine Amerikan halkının çıkarları doğrultusunda kripto endüstrisiyle iyi bir anlaşma yapmaları gerektiğini dile getirdi.

Konuya yakın kaynaklar, bankacılık temsilcilerinin stablecoin getirilerine yönelik değişiklik taleplerini içeren bir metin sunduğunu ancak Beyaz Saray'dan olumlu bir dönüş alamadıklarını belirtiyor. Geçtiğimiz ay boyunca Beyaz Saray, banka ve kripto sektörleri arasında toplantılar düzenlese de henüz net bir çözüme ulaşılamadı. JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon pazartesi günü yaptığı açıklamada, stablecoin getirilerinin banka benzeri kurallara tabi olması gerektiğini ve eşit şartlar altında rekabet edilmesi gerektiğini vurguladı. Senatör Cynthia Lummis de Trump'ın açıklamalarını destekleyerek Kongre'nin yasa tasarısını geçirmek için hızlı hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

