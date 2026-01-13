Trump destekli World Liberty Financial, kripto kredi piyasasına girdi - Son Dakika
Kripto Para

Trump destekli World Liberty Financial, kripto kredi piyasasına girdi

Trump destekli World Liberty Financial, kripto kredi piyasasına girdi
13.01.2026 16:38
ABD Başkanı Donald Trump'ın kurucuları arasında yer aldığı World Liberty Financial, ilk borç verme ve borç alma platformunu piyasaya sürdü. Projenin USD1 stablecoini ise piyasa değeriyle en büyükler arasına girdi.

World Liberty Financial, kripto alanındaki ürün yelpazesini genişletiyor. Proje, Dolomite altyapısını kullanan World Liberty Markets adlı yeni platformuyla kullanıcılara dijital varlıklar üzerinden borç verme ve borç alma imkânı sunmaya başladı. Platform, USD1 stablecoininin yanı sıra Ethereum (ETH), USDC, USDT ve tokenize Bitcoin'i teminat olarak kabul ediyor.

USD1 STABLECOİNİ EN BÜYÜKLER ARASINDA

Mart 2025'te piyasaya sürülen USD1 stablecoini, projenin ikinci büyük ürünü olan kredi platformunun temelini oluşturuyor. Verilere göre USD1'in piyasa değeri 3,5 milyar dolara yaklaştı. Bu rakam, tokenı PayPal'ın PYUSD'sinin hemen ardında dolar destekli en büyük stablecoinler arasına taşıdı.

Kredi platformunun lansmanı, World Liberty'nin ABD'deki stablecoin operasyonlarını resmileştirme çabasıyla eş zamanlı geldi. Geçen hafta projeyle bağlantılı bir şirket, stablecoin ihracı, saklama ve dönüşüm hizmetlerine odaklanacak ulusal bir güven bankası kurmak için Para Birimi Denetleme Ofisi'ne (OCC) başvuruda bulundu. Başvurunun onaylanması halinde USD1 tamamen federal denetime girecek.

KRİPTO KREDİ PİYASASI REKOR SEVİYEDE

Lansman zamanlaması, kripto kredi piyasasındaki toparlanmayla da örtüşüyor. Galaxy Digital'ın Kasım ayında yayımladığı rapora göre aktif DeFi kredileri 2025'in üçüncü çeyreği sonunda 41 milyar dolara yaklaştı. Merkezi ve merkeziyetsiz platformlardaki toplam kripto kredileri ise yaklaşık 74 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

World Liberty yöneticilerinden Zachary Folkman ve Chase Herro, daha önce Aave V3 altyapısı üzerine kurulu Dough Finance adlı bir Ethereum tabanlı kredi protokolünü birlikte kurmuştu. Ancak bu protokol 2024 yılında bir saldırıya maruz kalmıştı. Dolomite ve Aave ise kripto kredi alanında rakip konumunda bulunuyor.

ÇIKAR ÇATIŞMASI ENDİŞELERİ

World Liberty Financial, Donald Trump ve oğullarını kurucu ortaklar arasında gösteriyor. Bu yapı, projenin görevdeki bir başkan için potansiyel çıkar çatışması oluşturduğunu savunan eleştirmenlerden artan bir incelemeyle karşı karşıya. Ekim ayındaki soruşturmaya göre Trump ailesi, 2025'in ilk yarısında World Liberty Financial ve ilgili token satışlarından yüz milyonlarca dolar kazandı. Yalnızca WLFI token satışlarından elde edilen gelir 463 milyon dolar civarında seyrederken, Trump bağlantılı kripto girişimlerinden elde edilen toplam gelir aynı dönemde 800 milyon doları aştı.

