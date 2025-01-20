Trump destekli World Liberty Financial token satışlarında rekor artış - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Trump destekli World Liberty Financial token satışlarında rekor artış

Geniş Video İzle

Merkezi olmayan finans (DeFi) girişimi World Liberty Financial, Donald Trump'ın desteklediği yeni memecoin lansmanlarının ardından token satışlarında büyük bir artış yaşadı. Şirket, yoğun talep üzerine ek tokenlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu heyecan verici gelişme, yatırımcıların ve kripto piyasasının dikkatini çekmeyi başardı.

20.01.2025 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği World Liberty Financial, yeni memecoin lansmanlarının ardından token satışlarında büyük bir artış kaydetti. Şirket, talep artışı ile ek token sürmeyi planlıyor.

Token Satışlarındaki Sıçrama, Piyasayı Canlandırdı

Kripto para dünyasının son günlerde en çok konuşulan girişimi World Liberty Financial, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın desteğiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Şirket, başarılı token satışlarının ardından büyüme ivmesini sürdürüyor.

World Liberty Financial'ın resmi açıklamasına göre toplam token arzının yüzde 20'lik kısmı başarıyla satıldı. Yoğun talep karşısında şirket, 20 Ocak tarihinde yüzde 5'lik ek bir token satışı gerçekleştireceğini duyurdu. Şirketin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, hedeflenen satış rakamlarına ulaşıldığı ve yatırımcı talebini karşılamak için ek arz kararı alındığı belirtildi.

Şirketin verilerine göre şu ana kadar 21,3 milyar WLFI token satışı gerçekleşti. Haberin yazımı esnasında tokenların birim fiyatı 0,05 dolar seviyesinde seyrediyor.

Trump ailesinin kripto para dünyasındaki etkinliği artarak devam ediyor. Donald Trump'ın TRUMP tokenini piyasaya sürmesinin ardından, eşi Melania Trump da 20 Ocak'ta MELANIA adlı memecoini yatırımcılarla buluşturdu.

Öte yandan, Tron'un kurucusu Justin Sun, World Liberty Financial'a olan güvenini 45 milyon dolarlık ek yatırımla gösterdi. Bu hamleyle birlikte Sun'ın şirketteki toplam yatırımı 75 milyon dolara ulaştı.

Kripto analiz platformu Lookonchain'in verilerine göre World Liberty Financial yakın zamanda 48 milyon dolar değerinde 14.403 Ethereum satın aldı. Donald Trump'ın oğlu Eric Trump'ın şirket danışmanı olarak yaptığı açıklamalar, yakın gelecekte yeni gelişmelerin yaşanacağına işaret ediyor.

Kripto para yatırımcısı Ash'in paylaşımına göre, World Liberty son 24 saatte WorldLiberty.eth, trumpcoin.eth, erictrump.eth ve barrontrump.eth alan adlarını satın aldı. Bu hamle, şirketin yeni projeler planlayabileceği şeklinde yorumlanıyor.

Geçtiğimiz Aralık ayında 45 milyon doların üzerinde altcoin yatırımı yapan World Liberty Financial, Ondo, Ethena ve Ethereum gibi önemli varlıklara yöneldi. Bu yatırımların etkisiyle Ethereum, son 24 saatte yüzde 4'lük artışla 3.404 dolar seviyesine ulaştı.

Trump destekli World Liberty Financial token satışlarında rekor artış

Donald Trump, Donald Trump, Kripto Para, Finans, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Trump destekli World Liberty Financial token satışlarında rekor artış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:18 Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma
12:23 Ünal Karaman İYİ Parti’den istifa etti Ünal Karaman İYİ Parti'den istifa etti
12:15 Emeklinin gözü bu haberde İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakam Emeklinin gözü bu haberde! İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakam
11:35 Menzil Cemaati’ndeki kavga büyüyor: Sokak itleriyle mücadele etmemiz lazım Menzil Cemaati'ndeki kavga büyüyor: Sokak itleriyle mücadele etmemiz lazım
11:05 Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış
19:22 İstanbul’da nikah törenine silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı İstanbul'da nikah törenine silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı
19:18 Hamas’tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak Hamas'tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak
19:04 Joe Biden, giderayak ateşkesi bir kez daha sahiplendi: Bizim desteğimizle sağlandı Joe Biden, giderayak ateşkesi bir kez daha sahiplendi: Bizim desteğimizle sağlandı
19:04 Ateşkes sonrası yurduna dönen Filistinli: Neyim varsa feda ettim, Allah’ın izniyle galip geldik Ateşkes sonrası yurduna dönen Filistinli: Neyim varsa feda ettim, Allah'ın izniyle galip geldik
18:40 İsrailli rehinelerin Hamas tarafından serbest bırakıldığı anlar görüntülendi İsrailli rehinelerin Hamas tarafından serbest bırakıldığı anlar görüntülendi
18:37 Hukukçu ve koleksiyoner Halûk Perk hayatını kaybetti Hukukçu ve koleksiyoner Halûk Perk hayatını kaybetti
18:17 Donald Trump, ABD’nin 47. Başkanı olarak yemin edecek Donald Trump, ABD'nin 47. Başkanı olarak yemin edecek
18:14 Konyaspor ile Kasımpaşa 3-3 berabere kaldı Konyaspor ile Kasımpaşa 3-3 berabere kaldı
17:52 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Özgür Özel yan hakem göndermesi AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel yan hakem göndermesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 13:56:34. #1.12#
SON DAKİKA: Trump destekli World Liberty Financial token satışlarında rekor artış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.