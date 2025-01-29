Trump destekli World Liberty kripto para yatırımlarına devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Trump destekli World Liberty kripto para yatırımlarına devam ediyor

Trump destekli World Liberty kripto para yatırımlarına devam ediyor

Trump ailesinin DeFi projesi World Liberty Financial, Movement Labs protokolünün yerel tokenı olan MOVE'a 2 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdi. Bu yatırımla MOVE, şirketin onuncu en büyük varlığı konumuna yükseldi. Movement Labs aynı gün içinde geliştirici ana Blockchain ağı ve Cornucopia adlı topluluk finansman programını duyurdu.

29.01.2025 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Movement Labs, Meta'nın başarısız Diem projesinden aldığı teknolojiyi kullanarak geliştirici ana ağını hayata geçirdi. Şirket aynı zamanda DeFi mühendislerini platforma çekmek için Cornucopia adlı çok varlıklı bir likidite programını da başlattı.

Kripto Para Dünyasında Trump Etkisi Güçleniyor

Movement Labs, Blockchain teknolojisini devlet sistemlerine entegre etme hedefiyle çalışıyor. Elon Musk liderliğindeki Devlet Verimliliği Departmanı (DOGE), devlet harcamalarını takip etmek için Blockchain teknolojisini değerlendiriyor.

Trump yönetimi, ülkeyi "dünyanın kripto başkenti" yapma vizyonuyla hareket ediyor. Bu kapsamda oluşturulan dijital varlık çalışma grubu, kripto para birimlerinin stratejik rezervini oluşturmayı planlıyor.

Şirketin kurucu ortağı Cooper Scanlon, yeni platformun hem teknik altyapıyı hem de DeFi likiditesini içeren koordineli bir yaklaşım sunduğunu belirtti. Movement Labs ayrıca Optimism, Polygon ve Arbitrum gibi Layer-2 protokolleriyle uyumlu Move Stack geliştiriyor.

San Francisco merkezli şirket, Nisan ayında Polychain Capital liderliğinde 38 milyon dolarlık Seri A finansman turunu tamamladı. Toplam token arzının yüzde 10'u Movement Foundation için ayrıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Kripto Para, Blockchain, Elon Musk, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Trump destekli World Liberty kripto para yatırımlarına devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:15 Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı
00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
21:49 Suriye’nin yeni yönetiminden Putin’e reddedemeyeceği teklif Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif
20:53 Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler
09:04 Altın ve döviz için kader anı bu akşam Altın ve döviz için kader anı bu akşam
09:03 Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler’den duygusal paylaşım Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler'den duygusal paylaşım
08:58 7-1’lik yenilgi kararını değiştirdi İşte Eljif Elmas’ın yeni takımı 7-1'lik yenilgi kararını değiştirdi! İşte Eljif Elmas'ın yeni takımı
08:50 Esra Erol, Müge Anlı’ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi Esra Erol, Müge Anlı'ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi
08:41 Siirt Belediyesi’ne kayyum atanan Kızılkaya’dan ilk hamle Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle
08:24 Yaşlı kadından İmamoğlu’na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma Yaşlı kadından İmamoğlu'na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma
08:19 Kayseri’de asılan afiş Naci Görür’ü çileden çıkardı Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı
08:13 Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 05:48:46. #1.11#
SON DAKİKA: Trump destekli World Liberty kripto para yatırımlarına devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.