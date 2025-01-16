Trump dönemindeki SEC kripto para dostu bir tutum sergileyecek

Kripto Para

SEC'in kripto para sektörüne yönelik katı tutumu değişiyor. Trump yönetiminin kripto dostu yaklaşımı ve Demokrat SEC Başkanı Gary Gensler'in ayrılması, düzenlemelerde önemli bir dönüşümü tetikleyecek. Komiser Mark Uyeda'nın SEC'in mevcut kripto yaklaşımını "felaket" olarak nitelendirmesi, yeni dönemde sektöre yönelik politikaların yumuşayacağının göstergesi olarak yorumlanıyor.

SEC'in Kripto Para Yaklaşımında Köklü Değişim Sinyali

SEC'in kripto para sektörüne yönelik yaklaşımı radikal bir değişime gidiyor. Trump yönetiminin kripto dostu politikaları, düzenleyici çerçeveyi kökten değiştirecek adımları beraberinde getiriyor.

Komiser Hester Peirce'in önerdiği üç yıllık "güvenli liman" dönemi, Blockchain tabanlı projelerin gelişimi için kritik bir fırsat sunuyor. Bu süreçte yenilikçi projeler, belirli federal menkul kıymetler yasalarından muaf tutularak gelişebilecek.

SEC'in dolandırıcılık içermeyen kripto davalarını dondurma kararı alabileceği belirtiliyor. Bu hamle, sektördeki yenilikçi projelerin önünü açabilir.

Trump'ın stratejik Bitcoin (BTC) rezervi oluşturma planı, kripto para sektörüne olan güveni artırıyor. Demokrat komiserlerin SEC'den ayrılması ve yerlerine kripto dostu isimlerin gelmesi, düzenleyici yaklaşımda yeni bir sayfa açıyor.