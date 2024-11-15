Trump eski SEC başkanını New York savcılığına aday gösterdi - Son Dakika
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Kripto Para

Trump eski SEC başkanını New York savcılığına aday gösterdi

Trump eski SEC başkanını New York savcılığına aday gösterdi

Eski ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başkanı Jay Clayton, Donald Trump tarafından New York Güney Bölgesi Birleşik Devletler Savcılığına aday gösterildi. Clayton, 2017-2020 yılları arasında SEC başkanlığı yaparken kripto para dünyasına yönelik önemli düzenlemelere imza atmıştı. Ripple davası başta olmak üzere birçok önemli kripto davasının mimarı olan Clayton'ın adaylığı, sektörde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

15.11.2024 14:05
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Trump'ın ilk döneminde SEC başkanlığı yapan Jay Clayton'ın New York Güney Bölgesi Savcılığına adaylığı, kripto para dünyasında önemli yankı uyandırdı. New York Güney Bölgesi'nin eski FTX CEO'su Sam Bankman-Fried davasını yürüttüğü düşünüldüğünde, Clayton'ın olası atamasının kripto davalarına yeni bir boyut kazandıracağı değerlendiriliyor.

Clayton Döneminde SEC Kararlarıyla Sektöre Yön Verdi

Clayton, SEC başkanlığı döneminde kripto para piyasasını şekillendiren önemli kararlara imza attı. 2017-2018 yıllarındaki ICO patlaması döneminde, Kik ve Telegram gibi projelere karşı açılan davalar bu dönemde gerçekleşti.

Görev süresince kripto para borsası ETF başvurularını geri çeviren Clayton, görevinin son döneminde Ripple'a karşı dava açtı. SEC, Ripple'ı XRP'nin satışı yoluyla 1,3 milyar dolar toplamakla suçladı.

Clayton, SEC'deki görevi sonrasında Apollo Global Management'ta baş bağımsız direktör olarak görev aldı. Ayrıca Sullivan & Cromwell'e kıdemli politika danışmanı olarak dönen Clayton, kripto firmaları Fireblocks ve One River'da danışmanlık yaptı.

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Son Dakika Kripto Para Trump eski SEC başkanını New York savcılığına aday gösterdi - Son Dakika

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