Trump etkisi devam ediyor: Hashdex ETF portföyüne 7 altcoin ekledi

Kripto para piyasası için heyecan verici bir gelişme yaşandı. Varlık yönetim şirketi Hashdex, popüler kripto endeks ETF'sine Bitcoin ve Ethereum'un yanı sıra yedi yeni altcoin eklemeyi planladığını açıkladı. Bu hamle, ABD'de kripto para düzenlemelerine yönelik yumuşama sinyalleri veren Trump yönetiminin etkisiyle gerçekleşiyor.

Kripto ETF Piyasasında Genişleme Hamleleri Hızlanıyor

Hashdex, kripto endeks ETF'sine yedi yeni dijital varlık ekleme kararı aldı. Varlık yöneticisi Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunduğu S-1 düzenleyici dosyasında önemli bir değişikliğe gitti. Şubat ayında piyasaya sürülen ve şu anda sadece Bitcoin ve Ethereum tutan Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF'ye yedi yeni altcoin dahil edilecek.

Revize edilen başvuruya göre ETF'ye eklenmesi planlanan dijital varlıklar arasında Solana, XRP, Cardano, Chainlink, Avalanche, Litecoin ve Uniswap bulunuyor. Şirketin daha önceki S-1 dosyalarında gelecekte başka kripto para birimlerinin eklenebileceği belirtilmiş ancak hangi varlıkların olacağı açıklanmamıştı.

Düzenleyici kuruma sunulan belgelerde, önerilen yeni dijital varlıkların "güvenlik için açık anahtar kriptografisine dayanan merkezi olmayan eşler arası bilgisayar sistemleri" olduğu ve değerlerinin öncelikle piyasa arz ve talebinden etkilendiği vurgulandı.

Bu hamle, ABD Başkanı Donald Trump'ın federal düzenleyicilere dijital varlık düzenlemeleri konusunda daha yumuşak bir yaklaşım benimsemeleri talimatını vermesinin ardından geldi. Sektör uzmanları, bu gelişmenin ETF ihraççılarının planladıkları kripto ürün sunumlarını hızlandırmalarına yol açtığını belirtiyor.

Hashdex'in sunduğu dosyada ayrıca, ETF'nin referans endeksini yalnızca Bitcoin ve Ethereum'u takip eden Nasdaq Crypto US Index'ten daha geniş kapsamlı olan Nasdaq Crypto Index'e geçirmeyi planladığı bildirildi. Varlık yönetim şirketi bu değişikliği ne zaman yapmayı planladığını henüz açıklamadı. Önerilen değişikliklerin hayata geçirilebilmesi için SEC tarafından onaylanması gerekiyor.