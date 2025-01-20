Trump göreve başlamadan Bitcoin rekor kırdı - Son Dakika
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Kripto Para

Trump göreve başlamadan Bitcoin rekor kırdı

Trump göreve başlamadan Bitcoin rekor kırdı

Bitcoin (BTC) fiyatı, kripto para destekçisi ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlama töreni öncesinde 109.111 dolara tırmandı. Trump ailesinin memecoinlerinin piyasaya sürülmesiyle kripto para piyasasında önemli hareketlilik yaşandı. Bu gelişmeler, merkezi borsalarda 1,2 milyar doların üzerinde likidasyona neden oldu.

20.01.2025 12:28
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Kripto para piyasasındaki volatilite son 24 saatte artış gösterdi. HashKey Global'in yönetici direktörü Ben El-Baz, Bitcoin fiyatındaki yükselişin arkasında ABD'de daha kripto dostu politikalar beklentisinin yattığını belirtti. Piyasadaki iyimserlik, TRUMP ve MELANIA memecoinlerinin lansmanıyla daha da güçlendi.

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Kripto para piyasasında son 24 saat içinde önemli dalgalanmalar yaşandı. Bitcoin, pazartesi sabahı erken saatlerde 109.111 dolar seviyesine ulaşarak yeni bir rekor test etti. Bu yükseliş, kripto para dostu ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın göreve başlama töreni öncesinde gerçekleşti.

Presto Research analisti Min Jung, yaptığı açıklamada, Trump'ın göreve başlama konuşması metninde Bitcoin stratejik rezervi olasılığından bahsedileceğine dair söylentilerin dolaştığını belirtti. Jung, bu söylentilerin henüz doğrulanmadığını ancak piyasada önemli spekülasyonlara neden olduğunu vurguladı.

SOFA başkanı Augustine Fan, memecoinlerin sıfır toplamlı bir oyun olduğunu ve TRUMP ile MELANIA tokenlarının sistemden önemli miktarda likidite çektiğini söyledi. Augustine Fan, bu durumun geç katılan yatırımcılar için risk oluşturduğuna dikkat çekti.

Solana yükseliş yaşarken küçük sermayeli altcoinler önemli kayıplarla karşılaştı. Özellikle yapay zeka tokenları ve piyasa değeri 100 milyon doların altındaki memecoinler, fonların TRUMP ve MELANIA'ya akmasıyla sert düşüşler yaşadı.

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Son Dakika Kripto Para Trump göreve başlamadan Bitcoin rekor kırdı - Son Dakika

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