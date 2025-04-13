Trump hamlesi Bitcoin ve kripto paraları uçurdu

Kripto para piyasası, büyük ölçekli mali politika değişikliklerini yakından izlemeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin kaynaklı bazı ürünlere uyguladığı tarifeleri gevşetmesi beklenmedik bir fiyat sıçramasını beraberinde getirdi. Özellikle Bitcoin, on bir günlük durağan seyrin ardından 86 bin doları görerek yatırımcıları şaşırttı.

TRUMP HAMLESİ, KRİPTO PİYASASINDA YENİ BİR DALGAYI TETİKLEDİ

Sektör verilerine göre, Bitcoin fiyatı ABD'nin ticaret politikalarındaki bazı değişiklik duyurularına olumlu tepki vererek kısa süreliğine 86.000 dolar seviyesine ulaştı. Bu, son 11 günün en yüksek değeri olarak gerçekleşti. Ancak hafta sonu piyasalarındaki düşük işlem hacmi (likidite) nedeniyle fiyat daha sonra 84.000 doların altına geriledi. Tüm bu dalgalanmalara rağmen, Bitcoin haftalık bazda yaklaşık yüzde 7'lik bir artış kaydetti ve beş ayın en düşük seviyelerinden toparlanma sinyali verdi.

Piyasa analistleri, mevcut fiyat gücüne temkinli yaklaşıyor. Bazı uzmanlar, fiyatın 85.000 dolar civarındaki 200 günlük üstel hareketli ortalama seviyesiyle mücadelesine dikkat çekiyor. Analistler, "Bu hareket şimdilik bir hafta sonu hareketi olarak kalabilir. Önümüzdeki hafta, ticaret politikalarıyla ilgili yeni haberler ve büyük teknoloji şirketlerinin kazanç raporlarıyla yine dalgalı geçebilir." şeklinde uyarıyor. Başka piyasa yorumcuları ise mevcut toparlanmayı "dürtüsel bir yükselişten ziyade düzeltme hareketi" olarak nitelendirdi. Ayrıca, uzun süredir devam eden günlük düşüş trendinin aşılması gereken önemli bir engel olduğu belirtiliyor.

Diğer yandan, bazı teknik göstergeler olumlu sinyaller üretiyor. Özellikle, Göreceli Güç Endeksi günlük grafiklerde pozitif bir ayrışma sergiliyor. Bu durum, fiyat düşerken RSI göstergesinin daha yüksek dipler yapması anlamına geliyor ve genellikle potansiyel bir yukarı dönüşün habercisi olarak yorumlanıyor. Piyasa gözlemcileri, geçmişte benzer pozitif ayrışmaların Bitcoin fiyatında yükselişlerden önce geldiğini belirtiyor.