Trump\'ın Bitcoin dostu lideri Beyaz Saray\'a geliyor

ABD Başkanı Donald Trump, El Salvador lideri Nayib Bukele'yi Beyaz Saray'da ağırlayacak. İki lider arasındaki görüşmede sınır güvenliği, suç örgütleriyle mücadele ve kripto para birimi konuları ele alınacak. Bukele'nin çete şiddetini bastırmadaki başarısı ve ABD'den sınır dışı edilen suçluları kabulü, Trump yönetiminin takdirini kazanıyor.

El Salvador ve ABD Arasında Çete Şiddeti ve Bitcoin Konularında Stratejik Ortaklık

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'yi 14 Nisan'da Beyaz Saray'da ağırlayacak. İki lider, sınır güvenliği, suçluların ülkelerine geri gönderilmesi ve Bitcoin konusunda iş birliği fırsatlarını masaya yatıracak.

Bukele'nin X sosyal medya platformunda 1 Nisan tarihinde paylaştığı resmi davet mektubunda Trump, El Salvadorlu liderin çete şiddetini bastırma çabalarına övgüde bulundu. Trump, "Tren de Aragua ve MS-13 çete üyeleri için El Salvador'un yeni süper güvenlikli hapishanesini kullanma isteğiniz ortaklığımız için büyük önem taşıyor. Gerçek bir liderlik sergilediniz ve ABD ile çalışmak isteyen diğer ülkeler için örnek teşkil ettiniz." ifadelerini kullanarak Bukele'nin ABD'nin sınır dışı etme politikalarına sağladığı desteği takdir ettiğini belirtti.

Bukele daha önce de Trump'ın mahkûmları kabul ettiği için kendisine teşekkür eden paylaşımına olumlu yanıt vererek, "Sözleriniz için minnettarım Başkan Trump. Birlikte ilerleyelim." demişti. El Salvadorlu lider, prangaya vurulmuş ve ülkesine götürülen mahkûmların dramatik görüntüleriyle Trump taraftarları arasında yankı uyandıran güçlü bir imaj oluşturdu.

El Salvador nüfusunun yaklaşık yüzde 2'sini hapse atan ve suç oranlarını düşüren Bukele'nin sert politikaları, onu yüzde 85'in üzerindeki onay oranıyla dünyanın en popüler liderleri arasına soktu. ABD'den sınır dışı edilen suçluları mega hapishanesinde ağırlaması, yalnızca Trump'ın takdirini kazanmakla kalmadı, aynı zamanda El Salvador'a milyonlarca dolarlık ABD fonu da sağladı.

Görüşmede suç ve göçmenlik konularının yanı sıra Bitcoin de gündemde olabilir. El Salvador'un elinde 6.100'den fazla Bitcoin bulunuyor. Trump yönetimi ise yakın zamanda el konulan kripto varlıklarını kullanarak bir Ulusal Bitcoin Rezervi kurdu. Başka hiçbir dünya liderinin davet edilmediği bu görüşmede, dijital varlık düzenlemeleri, finansal iş birliği ve ortak Blockchain girişimleri üzerine fikir alışverişi yapılması bekleniyor.

Bukele ayrıca son dönemde uygulanan Trump tarifelerinin ardından ekonomik avantajlar da arayabilir. El Salvador yönetimi, daha geniş çaplı ticaret müzakerelerinin bir parçası olarak ülke ihracatına uygulanan gümrük vergilerinin düşürülmesini talep edebilir. Tekstil ve tarım ürünleri ihracatına dayanan El Salvador ekonomisi, en büyük ticaret ortağı olan ABD ile ticaret koşullarının iyileştirilmesinden önemli ölçüde faydalanabilir.