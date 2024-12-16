Trump'ın Bitcoin hamleleri rekorları beraberinde getirdi - Son Dakika
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Kripto Para

Trump'ın Bitcoin hamleleri rekorları beraberinde getirdi

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Trump'ın Bitcoin stratejik rezerv açıklamasıyla Bitcoin 106.000 doları geçerek yeni zirve yaptı. Kripto piyasası bu gelişmeyle yılın rekorunu kırdı, yatırımcı güveni arttı.

16.12.2024 09:37
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Bitcoin için stratejik rezerv planlarını açıklamasıyla, Bitcoin fiyatları tarihi bir rekor kırarak 106.000 doları aştı. Kripto para piyasalarında coşku yaratan bu gelişme, Trump'ın kripto dostu politikalarına olan güveni artırdı. Piyasa analistleri, bu haberle birlikte yeni hedeflerin peşinde koşulacağını belirtiyor.

Bitcoin Stratejik Rezerv Planı Piyasaları Hareketlendirdi

Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın Bitcoin için stratejik rezerv oluşturma planını duyurmasının ardından, kripto para birimlerinin öncüsü Bitcoin tarihi bir yükseliş kaydetti. Pazartesi günü 106.648 dolar seviyesine ulaşan Bitcoin fiyatı haberin yazımında 105.225 dolardan işlem görüyor.

Kripto para piyasalarındaki bu hareketlilik, diğer dijital varlıkları da olumlu etkiledi. Ethereum, yükseliş trendine katılarak yüzde 1,5 değer kazandı ve 3.965 dolara yükseldi. Ethereum daha sonrasında ise 4.000 doları geride bıraktı.

IG'nin uzman analisti Tony Sycamore, piyasalardaki mevcut durumu değerlendirirken, "Bitcoin için 110.000 dolar seviyesi artık yeni hedef olarak görünüyor. Trump'ın açıklamaları, beklenen düzeltme hareketinin gerçekleşmesini engelledi." ifadelerini kullandı.

Trump'ın başkanlık döneminde ABD'yi kripto para alanında öncü ülke konumuna getirme hedefi, özellikle Çin'in bu alandaki etkisini sınırlandırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Halihazırda ABD, 20 milyar dolar değerinde yaklaşık 200.000 Bitcoin'lik rezerve sahip bulunuyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin, doların küresel rezerv para birimi olarak gücünü yitirdiğine dikkat çekerken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Bitcoin'i altınla kıyaslayarak temkinli bir yaklaşım sergiledi.

MicroStrategy'nin Nasdaq-100 Endeksi'ne dahil edilme beklentisi, şirketin piyasa değerini 94 milyar dolara yükseltti. Bu gelişme, kurumsal yatırımcıların kripto para piyasasına olan ilgisinin artmasına katkı sağladı.

Bitcoin, yılbaşından bu yana yüzde 192'lik değer artışı kaydederken, Trump'ın seçim zaferinden sonra yüzde 50 yükseldi. Kripto para piyasasının toplam değeri ise 3,8 trilyon dolara ulaştı. Trump'ın seçim kampanyası sürecinde ABD'yi "dünya kripto başkenti" yapma vaadi, piyasalarda olumlu karşılandı.

Pepperstone analisti Chris Weston, stratejik rezerv planının kısa vadede gerçekleşme olasılığının düşük olduğunu belirtse de bu yöndeki beklentiler piyasaları desteklemeye devam ediyor.

Trump\'ın Bitcoin hamleleri rekorları beraberinde getirdi

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Son Dakika Kripto Para Trump'ın Bitcoin hamleleri rekorları beraberinde getirdi - Son Dakika

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