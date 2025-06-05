Trump'ın CFTC adayı kripto uzmanı onay bekliyor - Son Dakika
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Kripto Para

Trump'ın CFTC adayı kripto uzmanı onay bekliyor

Trump\'ın CFTC adayı kripto uzmanı onay bekliyor
05.06.2025 10:15
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Brian Quintenz'in ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) başkanlığı için 10 Haziran'da Senato duruşması yapılacak. Trump'ın aday gösterdiği eski yetkili şu anda a16z crypto'da görev yapıyor. Quintenz'in 3,4 milyon dolarlık kripto varlığı çıkar çatışması tartışmalarına da yol açtı. CFTC'deki liderlik krizi çözüme kavuşabilir.

ABD'nin en kritik düzenleyici kurumlarından biri olan CFTC'de yaşanan liderlik boşluğu, Quintenz'in atanmasını daha da önemli kılıyor. Son haftalarda dört yetkilinin istifa etmesi veya ayrılık planlarını açıklamasıyla kurum büyük bir geçiş süreci yaşıyor. Quintenz'in 2017-2021 dönemindeki kurum içi tecrübesi, bu hassas süreçte kuruma istikrar getirebilir.

CFTC Adayı Quintenz Senato Duruşmasına Hazırlanıyor

Brian Quintenz, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Şubat ayında CFTC başkanlığına aday gösterildi. O zamandan bu yana onaylanması için destek kazanmak amacıyla Senato komitesi üyeleriyle görüştü.

Nisan ayında Quintenz, komite başkanı Senatör John Boozman ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Bu toplantıda "CFTC'nin ve piyasalarının ekonomi genelinde risk yönetiminde oynadığı kritik rolü, tarım sektörümüzü desteklemeyi ve inovasyonu teşvik etmeyi" tartıştıklarını açıkladı.

Senato Tarım Komitesi, Quintenz'in deneyimini övgüyle karşıladı. Komite, "Daha önce CFTC Komisyoneri olarak edindiği deneyim ve türev ürünler ile gelişmekte olan piyasalar konusundaki bilgisi ona lider olarak iyi hizmet edecek" değerlendirmesinde bulundu.

Quintenz'in muhtemel onaylanması, kripto para politikasının CFTC için merkezi bir konu olmaya hazırlandığı dönemde gerçekleşiyor. Yasama organları farklı türdeki dijital varlıklar üzerindeki kurum gözetimini netleştirmeye çalışıyor.

Bu arada Quintenz, yakın zamanda sahip olduğu 3,4 milyon dolar değerindeki varlıkları ve Kalshi gibi tahmin piyasaları platformunda pozisyonları olduğunu açıkladı. Kalshi, CFTC ile uzun bir hukuki mücadele içindeydi. Quintenz, başkan olarak onaylanması durumunda potansiyel çıkar çatışmalarına yol açabilecek tüm pozisyonlardan vazgeçeceğini taahhüt etti.

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Son Dakika Kripto Para Trump'ın CFTC adayı kripto uzmanı onay bekliyor - Son Dakika

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