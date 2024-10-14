Donald Trump tarafından desteklenen kripto para biriminin çıkış tarihi açıklandı - Son Dakika
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Donald Trump tarafından desteklenen kripto para biriminin çıkış tarihi açıklandı

Donald Trump tarafından desteklenen kripto para biriminin çıkış tarihi açıklandı

Donald Trump'ın desteklediği kripto projesi World Liberty Financial token'ın satış tarihi belli oldu. Yalnızca akredite yatırımcıların satın alabileceği token ile ilgili araştırmalar hız kazanırken Trump'ın desteklediği token ne zaman satışa çıkacak? World Liberty Financial (WLFI) nedir, nasıl alınır? sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

14.10.2024 06:39  Güncelleme: 06:43
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ABD eski Başkanı Donald Trump'ın desteklediği DeFi projesi token satışı için tarih verdi. Twitter üzerinden yapılan açıklama token yatırımcıları için heyecan yarattı. Peki, Trump'ın desteklediği token ne zaman satışa çıkacak? World Liberty Financial (WLFI) nedir, nasıl alınır? İşte tüm detaylar...

World Liberty Financial ne zaman satışa çıkacak, nasıl alınır?

World Liberty Financial, geçen hafta Twitter'da (diğer adıyla X) yaptığı paylaşımda, token'ların halka açık satışının 15 Ekim Salı günü başlayacağını duyurdu.

Potansiyel müşteriler ise Eylül ayından itibaren beyaz listeye başvurabilmişlerdi. Mevcut durumda World Liberty Financial ABD'de yalnızca akredite yatırımcılara açık olacak. Yani SEC'e göre, en az 1 milyon dolar net değere sahip olanlar, bireysel olarak veya bir ortakla çalışanlar token sahibi olabilecek.

ABD düzenleyici kurumu, akredite yatırımcıların ayrıca iki yıl boyunca yıllık en az 200 bin dolar ya da bir eş veya ortakla birlikte 300 bin dolar gelire sahip olmaları gerektiğini belirterek, maaş eğiliminin cari yılda da devam edeceğini vurguladı. Projenin en nihayetinde tüm Amerikalılara açık olması hedefleniyor.

World Liberty Financial (WLFI) nedir?

World Liberty Financial, Donald Trump'ın oğlu Eric tarafından ilk kez Ağustos ayındaduyurulan Ethereum tabanlı merkezi olmayan finans (DeFi) projesidir.

Projenin arkasındaki ekip, geçen ay verdiği özel röportajda, projenin kripto para ödünç alma ve verme hizmetleri sağlayacağını belirtmişti.

Öte yandan Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Kasım ayındaki ABD başkanlık seçimleri öncesinde açıkça kripto dostu bir aday olarak öne çıkmış oldu.

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Son Dakika Kripto Para Donald Trump tarafından desteklenen kripto para biriminin çıkış tarihi açıklandı - Son Dakika

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