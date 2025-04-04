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Trump'ın kararları Bitcoin ETF'lerini vurdu

Trump\'ın kararları Bitcoin ETF\'lerini vurdu

ABD Başkanı Trump'ın yeni gümrük vergisi duyurusu piyasaları sarstı. Spot Bitcoin ETF'leri Perşembe günü yaklaşık 100 milyon dolar net çıkış kaydederken, Grayscale'in GBTC fonu başı çekti. BlackRock'ın IBIT fonu ise 65 milyon doların üzerinde girişle trende karşı koydu.

04.04.2025 17:07
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ABD Başkanı Donald Trump'ın sürpriz gümrük vergisi açıklaması, finans piyasalarında sert düşüşlere neden olurken, spot Bitcoin ETF'leri de bu dalgadan etkilendi. Perşembe günü fonlardan yaklaşık 100 milyon dolarlık net çıkış yaşanırken, yatırımcıların endişeleri arttı. Bu zorlu günde sadece BlackRock'ın IBIT fonu pozitif ayrışarak 65 milyon doların üzerinde net giriş sağlamayı başardı.

Piyasa Düşüşüne Rağmen BlackRock IBIT Pozitif Ayrıştı

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF), Başkan Donald Trump'ın yeni gümrük vergileri getireceğine yönelik açıklamasının ardından borsalarda yaşanan düşüşle birlikte Perşembe günü yaklaşık 100 milyon dolar net çıkış kaydetti.

SoSoValue tarafından sağlanan verilere göre toplamda 99,86 milyon dolara ulaşan net çıkışlarda aslan payını 60,2 milyon dolar ile Grayscale'in GBTC fonu aldı. Grayscale'i, 44,19 milyon dolarlık çıkışla Bitwise'ın BITB fonu ve 23,27 milyon dolarlık çıkışla Fidelity'nin FBTC fonu takip etti. Ark and 21Share'e ait ARKB, VanEck'in HODL ve WisdomTree'nin BTCW fonları da gün içinde çıkış yaşayan diğer spot Bitcoin ETF'leri arasında yer aldı.

Ancak, net varlık büyüklüğü açısından sektör lideri konumunda bulunan BlackRock'ın IBIT fonu, bu genel negatif eğilime karşı koyarak 65,25 milyon dolarlık net giriş sağlayan tek spot Bitcoin ETF'i olmayı başardı. Perşembe günü gözlemlenen bu çıkışlar, piyasaların bir önceki gün kaydettiği 220,76 milyon dolarlık güçlü girişleri tersine çevirmiş oldu.

Piyasalardaki bu keskin düşüşün arkasındaki temel neden, ABD Başkanı Trump'ın ithal ürünlere yüzde 10'luk genel bir gümrük vergisi uygulayacağını ve bazı ülkeler için bu oranın yüzde 50'yi aşabileceğini duyurmasıydı. Bu açıklama, Amerikan borsalarında sert satış dalgalarını tetikledi. Teknoloji hisselerinin yoğunlukta olduğu Nasdaq endeksi yüzde 6 değer kaybederken, S&P 500 endeksi yüzde 4,8 ve Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 3,9 oranında geriledi.

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