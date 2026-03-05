Trump'ın kripto yasa tasarısına yönelik sosyal medya mesajı yeterli bulunmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'ın kripto yasa tasarısına yönelik sosyal medya mesajı yeterli bulunmadı

Trump\'ın kripto yasa tasarısına yönelik sosyal medya mesajı yeterli bulunmadı
05.03.2026 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TD Cowen analistlerine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın bankalar ve kripto sektörü arasında uzlaşma çağrısı yaptığı sosyal medya paylaşımı, Kongre'de bekleyen CLARITY Act yasa tasarısının onaylanması için tek başına yeterli bir adım olarak görülmüyor.

TD Cowen analistleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın bankaları CLARITY Act konusunda kripto endüstrisiyle anlaşmaya çağıran mesajını yapıcı bulsa da bu adımın mevcut yasama tıkanıklığını aşmasını beklemiyor. TD Cowen Washington Araştırma Grubu Yönetici Direktörü Jaret Seiberg, yayımladığı bir notta, Trump'ın sık sık sosyal medya paylaşımı yapmasının tekil mesajların etkisini azalttığını belirtti. Seiberg, tasarının ilerlemesi için Trump'ın bankalar ve kripto sektörü arasındaki müzakerelere doğrudan katılımının şart olduğunu vurguladı.

Trump, salı günü yaptığı paylaşımda bankaların, kripto platformlarının stablecoin birikimlerine getiri sunmasına izin veren maddelere karşı çıkmak yerine sektörle iyi bir anlaşma yapması gerektiğini ifade etti. Ayrıca geçen yıl yasalaşan GENIUS Act'in bankalar tarafından tehdit edildiğini savunan Trump, ABD'nin piyasa yapısı düzenlemelerini en kısa sürede tamamlaması gerektiğini dile getirdi. Seiberg ise Trump'ın sadece sosyal medyaya güvenmek yerine taraflarla yüz yüze görüşmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

STABLECOIN GETİRİSİ VE ÇIKAR ÇATIŞMASI TARTIŞMALARI TIKANIKLIK YARATIYOR

Yasa tasarısının ilerlemesini yavaşlatan iki temel sorun bulunuyor. İlk olarak kripto şirketleri stablecoin tutan kullanıcılara getiri sunmak isterken, geleneksel bankalar bu durumun mevduat çıkışlarına yol açarak finansal istikrar riskleri yaratacağını savunuyor. İkinci büyük engel ise üst düzey hükümet yetkililerinin kripto ile ilgili finansal faaliyetlerde bulunmasını engelleyecek çıkar çatışması kuralları etrafında şekilleniyor. Beyaz Saray yetkilileri uzlaşma sağlamak amacıyla taraflarla basına kapalı toplantılar düzenlemeye devam ediyor.

TD Cowen analistleri, bankaların tüketici ödüllerine karşı çıkmasının siyasi olarak sürdürülebilir olmadığını ve stablecoin getirisi mücadelesini kaybedebileceklerini öngörüyor. Öte yandan tasarının yasalaşması için Senato tarafında en az on Demokrat senatörün desteğine ihtiyaç duyuluyor. Seiberg, ülkenin İran ile içinde bulunduğu silahlı çatışma ortamı ve siyasi engeller göz önüne alındığında, CLARITY Act için gerçekçi onay tarihinin ağustos tatili öncesi olabileceğini belirtiyor.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Trump'ın kripto yasa tasarısına yönelik sosyal medya mesajı yeterli bulunmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
28 yıl sonra gündem olan görüntü Bunların olacağını nereden bilsinler 28 yıl sonra gündem olan görüntü! Bunların olacağını nereden bilsinler
Galatasaray, UEFA’nın verdiği cezaya itiraz etti Galatasaray, UEFA'nın verdiği cezaya itiraz etti
Taşın üstüne çıkıp ülkesinin erkeklerine meydan okudu Taşın üstüne çıkıp ülkesinin erkeklerine meydan okudu
ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti
Irak, hava sahasının kapalı kalma süresini 3 gün daha uzattı Irak, hava sahasının kapalı kalma süresini 3 gün daha uzattı
Dünya devine büyük şok 3-0 maç kazanıp elendiler Dünya devine büyük şok! 3-0 maç kazanıp elendiler

11:23
İran’a ait bir İHA, Azerbaycan’ın Nahçıvan bölgesine düştü
İran'a ait bir İHA, Azerbaycan'ın Nahçıvan bölgesine düştü
11:06
Avrupa’da uykular kaçtı Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
11:06
EuroLeague’den Fenerbahçe Beko’ya şok ceza
EuroLeague'den Fenerbahçe Beko'ya şok ceza
10:55
Eşel mobile rağmen akaryakıta çifte zam İşte yeni fiyatlar
Eşel mobile rağmen akaryakıta çifte zam! İşte yeni fiyatlar
10:00
Savaşta gerilim tırmanırken Çin’den beklenen hamle geldi
Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen hamle geldi
09:45
Dugin: İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde zafer kazanacak
Dugin: İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde zafer kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 11:56:34. #7.12#
SON DAKİKA: Trump'ın kripto yasa tasarısına yönelik sosyal medya mesajı yeterli bulunmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.