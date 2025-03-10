Trump\'ın kripto zirvesi Bitcoin düşüşünü durduramadı

Trump yönetiminin kripto para ekosistemine olumlu yaklaşımına rağmen Bitcoin'de (BTC) son bir ayda yüzde 15'in üzerinde değer kaybı yaşandı. Başkan Trump'ın "Fort Knox" olarak nitelendirdiği stratejik kripto rezervi, beklendiği gibi piyasalarda olumlu bir etki oluşturmadı. LVRG Research direktörü Nick Ruck, yatırımcıların rezervin suç gelirlerinden müsadere edilen varlıklarla finanse edilecek olmasından hayal kırıklığına uğradığını belirtti.

Altın Güvenli Liman Olarak Değer Kazanmaya Devam Ediyor

Bitcoin'in volatilitesi geçen pazartesi günü yıllık bazda yüzde 59,4 seviyesine ulaştı. Bu oran, verilere göre şu anda yaklaşık yüzde 58 seviyesinde seyretmeye devam ediyor. Pazartesi gününden bu yana görülen dalgalanma geçtiğimiz aralık ayından beri kaydedilen en yüksek seviye olarak dikkat çekiyor.

Aralık ayında, Bitcoin'in fiyatı, yeni yılda kripto dostu Donald Trump başkanlığının getireceği olumlu beklentilerle yükselirken, son haftalarda tam tersi bir durum yaşanıyor. Kripto para birimi son bir ayda yüzde 15'ten fazla değer kaybetti.

Bitcoin'in fiyat hareketliliği, Trump'ın Stratejik Kripto Rezervi kurmak için bir yürütme emri imzalaması ve Coinbase CEO'su Brian Armstrong ve Kraken ortak CEO'su Arjun Sethi gibi dijital varlıklar dünyasından üst düzey liderlerle bir "kripto zirvesi" düzenlemesi ortamında gerçekleşiyor.

Trump'ın imzaladığı yürütme emri, federal hükümetin dijital varlık varlıklarının tam bir muhasebesini içeriyor. Bitcoin Treasuries'e göre ABD hükümeti yaklaşık 17 milyar dolar değerinde 200.000 BTC'yi elinde bulunduruyor. Trump'ın Kripto Çarı David Sacks, ABD'nin rezervde tutulan Bitcoin'i satmayacağını, bunun yerine "Fort Knox" gibi yöneteceğini açıkladı.

Bu açıklamalara rağmen Bitcoin'in fiyatı düşmeye devam etti. Bu durum, rezerv fikrinin halihazırda aralık ayında 108.000 doların üzerinde tüm zamanların en yüksek seviyesine iten fiyat artışına dahil edildiğini veya rezerv oluşturma planlarının bazılarının umduğu kadar agresif olmadığını gösteriyor. Trump, Stratejik Bitcoin Rezervi fikrini ilk olarak geçen temmuz ayında gündeme getirdi.

Bitcoin'in fiyat düşüşü ve volatilitedeki artış, Trump yönetiminin yeni tarifeleri açıklamasıyla tetiklenen hisse senetlerindeki daha geniş bir satışla aynı zamana denk geldi. Bu arada, altın geleneksel bir güvenli liman varlığı olarak statüsünü yeniden doğruladı. Değerli madenin fiyatı geçtiğimiz hafta önemli ölçüde yükseldi.