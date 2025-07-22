Trump'ın oğlunun Ethereum tavsiyesi yatırımcıları zengin etti - Son Dakika
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Kripto Para

Trump'ın oğlunun Ethereum tavsiyesi yatırımcıları zengin etti

Trump\'ın oğlunun Ethereum tavsiyesi yatırımcıları zengin etti
22.07.2025 09:47
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ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric Trump, Ethereum tavsiyesinde haklı çıktı. 5 ay önce 2877 dolardan alım önerisi yapan Trump, 3800 dolar seviyesinde zafer turuna çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump'un oğlu Eric Trump, Ethereum'un 3800 doları aşmasının ardından sosyal medyada zafer ilan etti. Beş ay önce yaptığı alım tavsiyesini hatırlatan Trump, eleştirmenlerine cevap verdi.

Eric Trump Ethereum Tahmininde Haklı Çıktı

Eric Trump'ın 4 Şubat tarihinde yaptığı Ethereum tavsiyesi, yatırımcılar için kârlı bir hamle oldu. Trump'ın paylaşımı sırasında 2.877 dolardan işlem gören ETH, bugün yaklaşık 3.732 dolardan işlem görüyor. Trump, sosyal medya üzerinden kendisini eleştiren kullanıcılara, "Son beş ayda yüzde 35 artış oldu. Volatiliteyi kabullenin." şeklinde karşılık verdi.

Ancak ETH fiyatları Trump'ın önerisinin hemen ardından yaklaşık yüzde 49'luk ciddi bir düşüş yaşamıştı. Bu süreçte panik yaşayan yatırımcılar, uzun vadeli beklemenin avantajlarını şimdi görüyor. Piyasa analistlerinden Gert van Lagen'e göre Ethereum, uzun vadeli yükseliş trendini sürdürerek 2026 yılı başında 8.000 doları görebilir.

Trump ailesinin kripto para dünyasıyla bağlantıları ise oldukça dikkat çekici. Trump Media and Technology Group, Bitcoin yatırımlarıyla dikkat çekerek portföyünde yaklaşık 2 milyar dolar değerinde Bitcoin ve Bitcoin bağlantılı varlık bulundurduğunu duyurdu. Şirket, toplamda 2,5 milyar dolarlık Bitcoin stratejisi için fon topladı ve piyasa koşullarına bağlı olarak yatırımlarını artırmayı planlıyor.

Donald Trump Jr. ve Eric Trump'ın kurucuları arasında olduğu American Bitcoin ise kurumların desteğiyle 220 milyon dolar toplayarak Bitcoin yatırımı ve madencilik ekipmanları alımı gerçekleştirdi. Ayrıca Trump ailesinin üç oğlunun da kurucuları arasında yer aldığı World Liberty Financial'ın önemli bir kripto portföyü bulunuyor.

Kripto Para, Ethereum, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Trump'ın oğlunun Ethereum tavsiyesi yatırımcıları zengin etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trump'ın oğlunun Ethereum tavsiyesi yatırımcıları zengin etti - Son Dakika
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