Trump'ın son hamlesi kripto para piyasalarını canlandırdı - Son Dakika
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Kripto Para

Trump'ın son hamlesi kripto para piyasalarını canlandırdı

Trump\'ın son hamlesi kripto para piyasalarını canlandırdı

Başkan Donald Trump'ın 90 günlük gümrük vergisi erteleme kararı ve Çin'e uygulanan vergilerin %125'e çıkarılması, kripto para piyasalarını hareketlendirdi. Bu karar sonrasında lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) fiyatını artarak 81.000 doların üzerine çıktı.

10.04.2025 10:25
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Çin ve ABD arasındaki ticaret gerilimlerinin kripto para piyasalarına yansıması, bu kez fiyatların yükselmesiyle sonuçlandı. Başkan Trump'ın diğer ülkeler için gümrük vergilerini %10'a indirmesi ve 75'ten fazla ülkenin ABD ile ticaret müzakerelerine başlaması, küresel piyasalardaki olumlu havayı destekledi.

Gümrük Vergilerinin Kripto Ekosistemine Etkisi

Bitcoin, Başkan Trump'ın Çin'e yönelik gümrük vergilerini artırmasına rağmen diğer ülkeler için vergilerin düşürülmesi kararıyla yükselişe geçti. Piyasa değerine göre en büyük kripto para birimi, 6 Nisan Pazar günü Trump'ın ilk gümrük vergisi planlarının uygulanmasıyla 80.000 doların altına gerilemişti.

Başkan Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı paylaşımında "Çin'in dünya piyasalarına gösterdiği saygı eksikliğine dayanarak, Amerika Birleşik Devletleri tarafından Çin'e uygulanan Gümrük Vergisini yüzde 125'e çıkarıyorum." ifadelerini kullandı. Aynı açıklamada 90 günlük bir duraklama ve bu süre zarfında diğer ülkeler için %10'luk bir karşılıklı gümrük vergisi uygulanmasına yetki verdiğini belirtti.

Kripto para piyasaları bu gelişme sonrası hızla değer kazandı. Ethereum (ETH) %7 artarak 1.580 dolara ulaştı. Solana ve XRP gibi büyük altcoinler çift haneli artışlar kaydetti. Toplam kripto para piyasası 2,6 trilyon doların üzerine çıktı. GMCI 30, piyasa değerine göre en büyük 30 dijital para endeksi, %8'lik bir yükseliş gösterdi.

CoinPanel'deki kıdemli otomasyon uzmanı Dr. Kirill Kretov, Bitcoin ve kripto paralarının yüksek volatilitesinin, geleneksel piyasalardaki ani fiyat hareketlerini düşündüğümüzde şaşırtıcı olmadığını belirtti. "Geleneksel piyasalar bile memecoinler gibi davranıyor" diyen Kretov, "S&P 500'ün sahte haberlere %8 yükselmesi ve dakikalar içinde %3,5 düzeltme yapmasına bakın" ifadelerini kullandı.

BRN'deki analist Darren Chu, Çarşamba günü yayınlanacak FOMC (Federal Açık Piyasa Komitesi) tutanaklarının piyasa toparlanmasını tetikleyebileceğini söyledi. Ayrıca, Perşembe günü açıklanacak CPI (Tüketici Fiyat Endeksi) ve Cuma günü açıklanacak PPI (Üretici Fiyat Endeksi) verileri, piyasalara yön verebilecek.

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Son Dakika Kripto Para Trump'ın son hamlesi kripto para piyasalarını canlandırdı - Son Dakika

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