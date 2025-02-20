Trump'ın sosyal medya hamlesiyle XRP yükselişe hazırlanıyor - Son Dakika
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Kripto Para

Trump'ın sosyal medya hamlesiyle XRP yükselişe hazırlanıyor

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Donald Trump, Truth Social'da XRP ile ilgili bir makale paylaşarak kripto para topluluğunda heyecan yarattı. Paylaşım, XRP'nin potansiyelini ve olası ETF onayını gündeme getirirken, ticaret hacminin %26 artış göstermesi dikkat çekti. Ripple'ın SEC ile olan mücadelesi ise yatırımcıların ilgisini artırıyor.

20.02.2025 09:14
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Donald Trump, Truth Social platformunda XRP ile ilgili bir makale paylaşarak kripto para topluluğunda büyük bir heyecan yarattı. Bu durum, XRP'nin geleceği hakkında spekülasyonları artırırken, ticaret hacminde de önemli bir artış yaşandı. Ripple'ın SEC ile olan durumu ise yatırımcıların dikkatini çeken bir diğer konu oldu.

Trump'ın Paylaşımı XRP İçin Yeni Bir Dönem Başlatıyor

Donald Trump, Truth Social platformunda XRP ile ilgili bir makaleyi paylaşarak XRP topluluğunda heyecan ve spekülasyonu artırdı. CoinDesk tarafından Ocak ayında yayımlanan makalede, Ripple CEO'su Brad Garlinghouse'ın Trump'ın Kasım ayındaki seçim zaferinin ardından ABD'deki anlaşmalarında ve işe alım çabalarında bir artış yaşadığı belirtiliyor.

Trump'ın paylaşımı, kısa sürede 6.3 bin beğeni ve 268 yorum topladı. Yorumların çoğu, "XRP to the moon" gibi ifadelerle XRP'nin potansiyeli hakkında konuşurken, XRP'nin bir ABD kripto rezervinin temel para birimi olması gerektiği vurgulandı. Paylaşım sonrasında XRP tokenı 2.53 dolar seviyesinde sakin kalmasına rağmen, 24 saatlik işlem hacmi yüzde 26 artarak 5.5 milyar dolara ulaştı.

Bu gelişme, Elon Musk'ın liderliğindeki Government Efficiency Department (DOGE) tarafından, kısa bir süre önce ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yönelik bir eleştirinin yapılmasının hemen ardından geldi. Bu durum, Ripple için olumlu bir sonuç doğurabilir; zira Ripple, 2020'deki kayıtsız menkul kıymet teklifiyle ilgili olarak SEC'in yaptığı itiraza karşı bir temyiz süreci yürütüyor. Ayrıca, borsa yatırım fonu (ETF) onayının bu yıl içinde gerçekleşeceği yönünde beklentiler bulunuyor; zira SEC, geçtiğimiz hafta New York Borsası ve Grayscale tarafından yapılan bir başvuruyu kabul etti.

Trump\'ın sosyal medya hamlesiyle XRP yükselişe hazırlanıyor

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Son Dakika Kripto Para Trump'ın sosyal medya hamlesiyle XRP yükselişe hazırlanıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ramazan Tenekeci:
    milleti soydular aklı olan bulaşmaz bu işlere dolandırıcılık 2 1 Yanıtla
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