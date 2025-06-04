Trump'ın tarife oyunu Bitcoin piyasasını sarsıyor - Son Dakika
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Kripto Para

Trump'ın tarife oyunu Bitcoin piyasasını sarsıyor

Trump\'ın tarife oyunu Bitcoin piyasasını sarsıyor
04.06.2025 12:21
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Kripto para araştırma firması K33, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife kararlarının Haziran'da kripto piyasalarını sarsacağını öngörüyor. 9 Temmuz'da sona erecek 90 günlük tarife süresi ve Senato'dan beklenen 3,8 trilyon dolarlık bütçe tasarısı piyasaları etkileyecek. K33 ayrıca Bitcoin hazine stratejisini başlatarak 1 milyon dolarlık ilk BTC alımını gerçekleştirdi.

K33 Araştırma Başkanı Vetle Lunde, yayınladığı raporda yaz aylarının kripto piyasaları için sakin geçmeyeceğini belirtti. Trump'ın Avrupa Birliği'ne yüzde 50 tarife tehdidi, Bitcoin'in tüm zamanların en yüksek seviyelerinden geri çekilmesine neden oldu. Wall Street'in Trump'a taktığı "TACO" (Trump Always Chickens Out - Trump Her Zaman Geri Adım Atıyor) lakabı, Başkan'ın sert bir tutum sergilemesine yol açabilir.

Tarife Belirsizliği Kripto Para Piyasalarını Baskı Altında Tutuyor

Lunde, Trump'ın 4 Temmuz'a kadar Senato'dan almayı umduğu "Tek Büyük Güzel Yasa Tasarısı"nın piyasaları etkileyeceğini vurguladı. Önümüzdeki on yıl içinde ulusal borca 3,8 trilyon dolar eklemesi öngörülen tasarı, kurumsal ve bireysel vergi indirimleri ile diğer yardım önlemlerini içeriyor. Tasarının genişletici etkisi, tarifelerin geri dönüşünden kaynaklanan baskıyı dengelemeye yardımcı olabilir.

Bitcoin ETF'leri Mayıs ayında güçlü girişler görürken, ayın son iki işlem gününde durum tersine döndü. Günde ortalama 238 milyon dolar giriş kaydeden ETF'ler, 29-30 Mayıs tarihlerinde ortalama 481 milyon dolarlık çıkışla karşılaştı. Bu, Şubat sonundan bu yana görülen en büyük iki günlük düşüş oldu.

Lunde, bu çıkışların aylık portföy yeniden dengelemesini yansıtabileceğini açıkladı. Bitcoin'in üç ay üst üste S&P 500 ve Nasdaq'ı geride bırakması, yönetmelik gereği yapılan tahsis değişikliklerini tetiklemiş olabilir. Kripto piyasalarındaki mevsimsel yaz zayıflığı da satış baskısına katkıda bulunmuş görünüyor.

K33, artık Bitcoin hazinesi bulunan 75'ten fazla şirketten biri haline geldi. Tether destekli Twenty One, Metaplanet, Semler Scientific, Nakamoto ve KULR gibi firmalarla birlikte, Saylor'ın öncülük ettiği BTC edinim modelini benimsedi. Bu hareket, kurumsal Bitcoin birikiminin giderek yaygınlaştığını gösteriyor.

K33, Bitcoin hazine stratejisini başlatmak için 6,2 milyon dolar finansman topladıktan sonra ilk adımını attı. Norveç merkezli firma, yaklaşık 1,04 milyon dolar değerinde 10 BTC satın alarak Michael Saylor'ın öncülük ettiği kurumsal Bitcoin rezerv oluşturma trendine katıldı. CEO Torbjørn Bull Jenssen, zamanla en az 1.000 BTC'lik bir portföy oluşturmayı hedeflediklerini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Michael Saylor, Donald Trump, Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Trump'ın tarife oyunu Bitcoin piyasasını sarsıyor - Son Dakika

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