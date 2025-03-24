Trump\'ın tarife yaklaşımıyla Bitcoin ve altcoinler yeniden yükselişe geçti

Beyaz Saray'ın karşılıklı gümrük tarifelerinde ılımlı bir tutum sergilemeye başlaması ve son ekonomik verilerin güven vermesiyle Bitcoin ve diğer büyük kripto para birimleri değer kazandı. Bitcoin, yüzde 3.29 artarak 87.033 dolara ulaşırken, Ether yüzde 3.2 artışla 2.066 dolardan işlem gördü. Bu gelişmeler, piyasalarda yeniden bir yükseliş trendinin başladığını işaret ediyor.

Beyaz Saray'ın Yeni Tarife Politikası Kripto Piyasalarını Olumlu Etkiledi

Bitcoin, yatırımcıların Beyaz Saray'ın gümrük tarifeleri konusunda daha yumuşak bir tutum benimsemesi ve olumlu ekonomik verilerle güven kazanması sonucu gün içinde önemli bir ivme yakaladı.

Piyasa verilerine göre Bitcoin son 24 saatte yüzde 3,29 artışla 87.033 dolara yükselerek 7 Mart'tan bu yana görmediği seviyelere ulaştı. Ethereum da benzer bir performans göstererek yüzde 3,2 artışla 2.066 dolardan işlem gördü ve önemli bir psikolojik sınır olan 2.000 doların üzerine çıkmayı başardı.

Diğer büyük kripto paralar da yükseliş trendine katıldı. XRP yüzde 3 artarak 2,46 dolara ulaşırken, Solana yüzde 5,6 gibi dikkat çekici bir yükselişle 138 dolara tırmandı.

Kronos Research'ün baş yatırım yetkilisi Vincent Liu, "Yatırımcılar, Fed'in uzun vadeli enflasyon eğilimlerine odaklanmasını ve Trump'ın 2 Nisan'da yürürlüğe girecek tarifeler konusunda daha işbirlikçi bir yaklaşım sergilemesini olumlu karşılıyor, bu da kripto piyasalarındaki yükselişi tetikliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Son haftalarda ABD Başkanı Trump'ın hem müttefik hem de rakip ülkelere yönelik sert gümrük vergisi önlemlerini açıklaması, Bitcoin ve genel piyasada dalgalanma ve düşüşe neden olmuştu. Bu durum yatırımcılar arasında belirsizlik yaratarak kripto paraları hisse senedi piyasalarına benzer bir duyarlılığa sürüklemişti.

Analistler, piyasadaki toparlanmanın son dönemde açıklanan güçlü ekonomik verilerin ABD piyasasının sağlamlığını kanıtlamasıyla desteklendiğini belirtiyor. Kaynaklara göre geçen hafta ABD'de işsizlik başvuruları sadece 2.000 artarak 223.000'e yükseldi, ki bu ABD iş piyasasının direncini koruduğunu gösteriyor. Öte yandan bu ayın başında açıklanan tüketici fiyat endeksi, Şubat ayında enflasyonun yüzde 2,8'e gerilediğini ortaya koydu.

SignalPlus yetkilisi Augustine Fan, "Son yıllarda makroekonomik gözlemciler genellikle gerçeklerden daha temkinli davrandılar, ancak bizim görüşümüze göre temel ekonomi korkulandan çok daha sağlam durumda." dedi.

BTC Markets'ın Kripto Analisti Rachael Lucas ise yaptığı açıklamada, olumlu ekonomik göstergelere rağmen, Trump'ın tarife politikalarının hem hisse senedi hem de kripto piyasalarında dalgalanmalara yol açmaya devam edebileceği uyarısında bulundu.