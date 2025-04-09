Trump'ın tarifeleri Bitcoin ETF'lerini vurdu: Milyonlarca dolarlık çıkış - Son Dakika
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Trump'ın tarifeleri Bitcoin ETF'lerini vurdu: Milyonlarca dolarlık çıkış

Trump\'ın tarifeleri Bitcoin ETF\'lerini vurdu: Milyonlarca dolarlık çıkış

ABD'deki spot Bitcoin ETF'leri Salı günü 326,27 milyon dolarlık çıkış yaşadı. Trump'ın Çarşamba günü gece yarısı yürürlüğe giren tarifeleri öncesinde yatırımcılar temkinli davranarak dört günlük negatif akış serisini uzattı. Bu çıkış, 11 Mart'tan bu yana en büyük günlük net para kaybı olarak kaydedildi.

09.04.2025 14:40
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Küresel piyasaları sarsan Trump'ın yeni tarifeleri, kripto para ekosistemini de etkisi altına aldı. ABD Başkanı'nın açıkladığı ve Çin ithalatına yüzde 104'lük tarife dahil olan yeni ticaret politikası, risk algısını artırarak yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesine neden oldu. Spot Bitcoin ETF'lerinden yaşanan sermaye çıkışı, kripto varlıkların artık küresel ekonomik gelişmelerden izole olmadığını gösteriyor.

Küresel Piyasalardaki ABD'nin Tarife Etkileri Derinleşiyor

ABD spot Bitcoin borsada işlem gören fonları, Trump'ın büyük tarifeleri öncesinde ciddi bir sermaye çıkışıyla karşı karşıya kaldı. Salı günü yaşanan 326,27 milyon dolarlık çıkış, 11 Mart'tan bu yana en büyük günlük net kayıp olarak kaydedildi.

Presto Research araştırma analisti Rick Maeda, "En büyük çıkış, tarife haberlerinin risk varlıkları üzerindeki baskıyı artırmasıyla, yenilenen makro kaynaklı risk kaçınmaya işaret ediyor." açıklamasında bulundu. Maeda, "ETF akışları oynak kalmaya devam edecek ve tarih, yatırımcıların genellikle güvenli yatırım arayışı dönemlerinde ayrım gözetmeksizin satış yaptığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

SoSoValue verilerine göre BlackRock'ın IBIT'i 252,9 milyon dolar çıkışla Salı günü negatif akışlara öncülük etti. Bitwise'ın BITB'si 21,7 milyon dolar, Ark ve 21Shares'in ARKB'si ise 19,9 milyon dolar çıkış yaşadı. Grayscale'in GBTC'si, Grayscale Bitcoin Mini Trust, Franklin'in EZBC'si ve Invesco'nun BTCO'su da çıkışlar raporladı.

Bu sermaye kaçışları spot Bitcoin ETF'leri için negatif akış serisini art arda dört güne uzattı. Pazartesi günü 109,2 milyon dolar net çıkış yaşayan ETF'lerin işlem hacmi Salı günü 3 milyar dolara geriledi. Bu rakam Pazartesi günkü 6,6 milyar dolar ve geçen Cuma'daki 4,4 milyar dolarlık hacimlerden oldukça düşük kaldı.

Bitcoin (BTC), hafta başındaki büyük satıştan sonra kısa süreli 80.000 dolar üzeri ralliden elde ettiği kazançları geri verdi. Yazım sırasında son 24 saatte yüzde 2,6 düşüşle 77.465 dolara geriledi. Spot Ethereum (ETH) ETF'leri de Salı günü 3,29 milyon dolarlık net çıkış yaşadı.

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Son Dakika Kripto Para Trump'ın tarifeleri Bitcoin ETF'lerini vurdu: Milyonlarca dolarlık çıkış - Son Dakika

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