Trump'ın yeni kararları kripto yatırımcılarını endişelendiriyor - Son Dakika
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Trump'ın yeni kararları kripto yatırımcılarını endişelendiriyor

Trump\'ın yeni kararları kripto yatırımcılarını endişelendiriyor

Başkan Trump'ın beklenen tarife açıklamaları kripto piyasalarında belirsizlik yaratırken 160 milyar dolar değer kaybı yaşandı. Bitcoin 85 bin dolar seviyesini görse de yılbaşından bu yana yüzde 9 düştü. Analistler, ikinci çeyrek görünümünün Trump'ın kararları ve Fed'in faiz politikalarına bağlı olduğunu belirtiyor.

02.04.2025 22:49
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ABD Başkanı Trump'ın kısa bir süre içerisinde Rose Garden'da açıklaması beklenen yeni ticaret tarifeleri, kripto para piyasalarını ikinci çeyrek öncesinde belirsizlik bulutlarıyla kapladı. Finansal piyasalardaki ilk çeyrekteki sarsıntının ve Cuma gününden bu yana yaşanan 160 milyar dolarlık şok değer kaybının ardından yatırımcılar endişeli bir bekleyişe geçti. Analistler, ikinci çeyrekteki kripto performansının hem Trump'ın tarife kararlarına hem de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz adımlarına bağlı olacağını öngörüyor.

Trump Tarifeleri Sonrası Bitcoin 100 Bin Doları Aşmakta Zorlanabilir

Trump'ın gün içinde Rose Garden'da duyurması beklenen ticaret politikası kararları, tarihsel olarak riskli varlıklar için olumlu bir dönem olarak bilinen ikinci çeyreği tehdit altında bırakıyor. Finansal piyasaların 2025'in ilk çeyreğindeki kasvetli performansının ardından yatırımcılar, diken üstünde bir bekleyiş içine girdi.

Bitcoin, Ethereum, teknoloji ağırlıklı S&P500 ve Japonya'nın Nikkei 225 endeksi gibi önemli göstergeler, üç yılı aşkın süredir görülen en kötü çeyrek performanslarını sergiledi. Kripto para sektöründeki hisse senetleri de bu genel düşüşten nasibini aldı. Coinbase gibi sektörün önde gelen şirketleri, FTX'in çöküşünden bu yana en zorlu çeyreklerini yaşarken, büyük Bitcoin madencileri de piyasa değerlerinde ciddi kayıplar yaşadı.

Singapur merkezli kripto yatırım şirketi QCP Capital, Salı günü yayımladığı piyasa notunda durumu "Cuma gününden bu yana kripto piyasalarından 160 milyar doların üzerinde bir değer silindi. Bu durum, ikinci çeyreğe girerken ciddi bir darbe anlamına geliyor ve piyasanın hâlâ bir yükseliş ivmesi yakalamakta zorlandığını gösteriyor." sözleriyle özetledi.

Piyasalardaki bu karamsar atmosferin temelinde, gün içinde açıklanması beklenen ve küresel ticaret dengelerini potansiyel olarak yeniden şekillendirebilecek kararlar yatıyor. Başkan Trump'ın Rose Garden'da çeşitli ticaret ortaklarına yönelik yeni gümrük tarifelerini duyurması bekleniyor. Bu ekonomik vergilerin ne ölçüde karşılıklı olacağı veya daha ılımlı bir yaklaşım sergilenip sergilenmeyeceği ise belirsizliğini koruyor. Maple Finance CEO'su Sid Powell, kararın "her iki yöne de gidebileceğini" belirtirken, kripto piyasalarının daha yumuşak tarifelerden olumlu etkilenebileceğini ifade etti.

Powell açıklamasında ayrıca "Eğer Trump'ın 2 Nisan'da 'esnek' olabileceğine işaret ettiği tarife söylemi, daha ılımlı politikalar şeklinde sonuçlanırsa, piyasalar rahat bir nefes alabilir. Ancak temel sorun şu ki likidite hâlâ sıkışık ve dolar yükselişte. Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,5'e düşmesi veya işsizlik başvurularında belirgin bir azalma gibi büyük bir makroekonomik sürpriz yaşanmazsa, BTC'nin potansiyel sıçraması 100 bin dolar seviyesiyle sınırlı kalabilir. Böyle bir gelişme olmadan, daha dalgalı ve sakin bir toparlanma süreci bekliyoruz." dedi.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Trump'ın yeni kararları kripto yatırımcılarını endişelendiriyor - Son Dakika

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