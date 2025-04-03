Trump'ın yeni vergi tarifeleri sonrasında kripto piyasaları canlandı - Son Dakika
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Trump'ın yeni vergi tarifeleri sonrasında kripto piyasaları canlandı

Trump\'ın yeni vergi tarifeleri sonrasında kripto piyasaları canlandı

ABD Başkanı Donald Trump, ticari ortaklara yönelik "karşılıklı gümrük tarifeleri" uygulanması için başkanlık emrini imzalayacağını duyurdu. İlk etapta yabancı otomobillere yüzde 25 vergi getirilecek, ardından tüm ithalata yüzde 10 tarife uygulanacak. Çin'e yüzde 34, Avrupa Birliği'ne yüzde 20 gibi ülkeye özgü vergiler de yolda. Açıklamalar sonrası Bitcoin ve borsalar düşerken altın rekor kırdı.

03.04.2025 01:03
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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamayla, ülkenin ticaret politikalarında yeni bir döneme işaret eden ve küresel piyasalarda yankı uyandıran "karşılıklı gümrük tarifeleri" uygulamasını başlatacağını bildirdi. İlk olarak perşembe gece yarısından itibaren yabancı menşeli otomobillere yüzde 25 vergi getirileceğini belirten Trump, bunu takiben tüm ithalat ürünlerine yüzde 10'luk genel bir tarife uygulanacağını açıkladı. Ayrıca, Çin ve Avrupa Birliği gibi önemli ticaret ortaklarına yönelik özel tarifeler de planlanıyor.

Yeni Gümrük Tarifeleri Açıklandı: Otomobiller, Genel İthalat ve Ülke Bazlı Vergiler

ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü Beyaz Saray'daki Gül Bahçesi'nde düzenlenen törende, ticaret ortaklarına yönelik "karşılıklı gümrük tarifeleri" uygulanması emrini imzalayacağını duyurdu. Trump konuşmasında, "Ülkemiz ve vergi mükellefleri 50 yılı aşkın bir süredir soyuluyor ama artık böyle bir şey olmayacak." ifadelerini kullanarak yeni gümrük vergilerinin bir kısmının gece yarısından itibaren yürürlüğe gireceğini belirtti.

Açıklanan ilk spesifik tarife, 3 Nisan Perşembe gece yarısından itibaren tüm yabancı menşeli otomobillere yüzde 25 oranında uygulanacak. Bunu takiben, 5 Nisan gece yarısı ABD, tüm ithalat ürünlerine genel olarak yüzde 10 oranında gümrük vergisi uygulayacak.

Beyaz Saray'ın bilgi notuna göre, 9 Nisan gece yarısı başlayacak olan ülkelere özgü tarifeler de açıklandı. Çin'e yüzde 34, Vietnam'a yüzde 46, Tayvan'a yüzde 32, Güney Kore'ye yüzde 25, Avrupa Birliği'ne yüzde 20 ve İsviçre'ye yüzde 31 oranında gümrük vergisi getirilecek.

Açıklamaların piyasalara etkisi anında hissedildi. Bitcoin fiyatı, törenin ilk aşamalarında yükseliş gösterse de tarifelerin detaylandırılmasıyla düşüşe geçti. Duyurular öncesine kıyasla yaklaşık yüzde 1 değer kaybederek 86 bin dolara geriledi. Amerikan borsasında da düşüş yaşandı. Nasdaq 100 endeksi yüzde 2,3 ve S&P 500 endeksi yüzde 1,7 değer kaybederken, ABD hisse senedi endeks vadeli işlemleri de düşüş yönlü seyretti. Bu gelişmeler yaşanırken altın fiyatları, ons başına 3 bin 200 doların hemen altına tırmanarak yeni bir rekor seviyeye ulaştı.

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Son Dakika Kripto Para Trump'ın yeni vergi tarifeleri sonrasında kripto piyasaları canlandı - Son Dakika

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