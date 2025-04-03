Trump kararları sonrasında Bitcoin cephesinde son durum - Son Dakika
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Kripto Para

Trump kararları sonrasında Bitcoin cephesinde son durum

Trump kararları sonrasında Bitcoin cephesinde son durum

Bitcoin fiyatı 85 bin 500 dolar direnç seviyesinden geri dönerken, Donald Trump'ın "Kurtuluş Günü" olarak nitelendirdiği kapsamlı gümrük vergileri kararı, kripto para piyasalarında endişe yaratıyor. Mart ayındaki benzer tarife açıklamaları sonrası Bitcoin fiyatının bir gecede yüzde 12 düşmesi, yeni bir satış dalgasının habercisi olabilir.

03.04.2025 09:50
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Bitcoin son dört ayın en düşük seviyesi olan 76 bin 600 dolardan yüzde 16 yükselerek 88 bin 700 dolara ulaşmasına rağmen, şu anda 85 bin dolar civarında seyrediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da açıkladığı kapsamlı gümrük vergileri, kripto para piyasalarında tedirginlik yaratırken, analistler volatilitenin artacağı konusunda hemfikir. Yatırımcılar şimdi, Mart ayındaki tarife açıklamasının ardından bir gecede 105 bin dolardan 92 bin dolara düşen Bitcoin'in, benzer bir senaryoyla karşı karşıya kalıp kalmayacağını merak ediyor.

Bitcoin Yatırımcıları için Kabus Başlıyor

Bitcoin fiyatı, 24 Mart'ta gördüğü 76 bin 600 dolarlık dört ayın en düşük seviyesinden yüzde 16 artışla 88 bin 700 dolara yükseldi. Ancak kripto para birimi, 2 Nisan itibarıyla 85 bin dolar civarında seyrediyor. Fiyatın 85 bin 500 dolarlık direnç seviyesinden son olarak reddedilmesi, önümüzdeki günlerde daha da düşüş yaşanıp yaşanmayacağı sorularını beraberinde getiriyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da "Kurtuluş Günü" olarak nitelendirdiği ve çok sayıda ülkeden ithalatı hedef alan kapsamlı gümrük vergilerini açıklaması, piyasa katılımcılarını endişelendiriyor. Yatırımcılar, bu hamlenin kripto para piyasasında yeni bir satış dalgasını tetikleyebileceğinden ve fiyatları aşağı çekebileceğinden korkuyor.

Açıklanan gümrük vergileri arasında, otomobil ithalatına yüzde 25 oranında vergi ile Çin, Kanada ve Meksika gibi ülkelerden gelen mallara uygulanan geniş kapsamlı vergiler bulunuyor. ABD'nin ticaret açığını azaltmayı ve yerli üretimi desteklemeyi amaçlayan bu önlemler, enflasyonu tetikleyebilir ve küresel piyasalarda risk iştahını azaltabilir. Bu durum, özellikle Bitcoin gibi riskli varlıkları olumsuz etkileyebilir. Nitekim Trump'ın Mart ayı başında benzer bir gümrük vergisi açıklamasının ardından Bitcoin, bir gecede 105 bin dolardan 92 bin dolara gerilemişti.

Ticaret firması QCP Capital, Trump'ın açıkladığı ticaret tarifelerinin etkilerini vurgulayan bir değerlendirme yaptı. Yatırımcılara gönderdiği Telegram notunda firma, "ABD, daha elverişli ticaret koşulları için kendisini izole etmeye giderek daha fazla niyetli görünüyor." ifadelerini kullandı ve hedef alınan ülkelerin "taviz verme olasılığının düşük olduğunu." belirtti. QCP ayrıca, Çin, Japonya ve Kore yetkililerinin daha derin bölgesel ticaret iş birliğini araştırmak üzere gerçekleştirdikleri toplantının ardından, küresel oyuncuların "baskı altında parçalanmak yerine." safları sıklaştırdığına dikkat çekti ve "Kısa vadede tüm risk varlıklarının baskı altında kalmasını bekliyoruz." dedi.

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Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Trump kararları sonrasında Bitcoin cephesinde son durum - Son Dakika

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