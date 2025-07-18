Trump kripto para yasalarını bu hafta imzalayacak

Kripto para dünyası için dönüm noktası niteliğindeki gelişmeler yaşandı. Temsilciler Meclisi milletvekilleri, uzun bir haftalık müzakerelerin ardından üç önemli yasa tasarısını onayladı. Bu kararlar, yıllardır beklenen düzenleyici belirsizlikleri giderirken sektöre yeni bir ivme kazandıracak.

ABD Kripto Düzenlemeleri Tarihi Oyla Onaylandı

GENIUS Yasası düzenlemesi, stablecoinlerin ABD doları veya benzer likit varlıklarla tamamen desteklenmesini zorunlu kılıyor. Piyasa değeri 50 milyar doları aşan ihraççılar için yıllık denetimler de yasayla birlikte mecburi hale geliyor.

'Kripto Para Piyasası Netlik Yasası' ise kripto endüstrisinin tamamı için kapsamlı bir düzenleyici çerçeve oluşturuyor. Yasa, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) arasındaki yetki paylaşımını netleştirerek piyasa katılımcılarına uzun zamandır bekledikleri açıklığı sunuyor.

Temsilciler Meclisi ayrıca Anti-Merkez Bankası Dijital Para Birimi Yasası'nı de 219-210 gibi dar bir oranla geçirdi. Bu düzenleme, ABD Merkez Bankası'nın bireylere doğrudan merkezi banka dijital parası çıkarmasını yasaklıyor.

SEC Başkanı Paul Atkins, GENIUS Yasası'nın "açık yol kuralları" sağladığını belirterek sektöre destek mesajları verdi. Atkins, önümüzdeki aylarda piyasanın bu düzenleyici çerçeveyi kullanarak daha hızlı, ucuz ve güvenli ödeme çözümleri geliştireceğini ifade etti.

Blockchain Association CEO'su Summer Mersinger ise bu gelişmeleri "düşünceli, iki partili politika yapımı yoluyla Amerika'nın dijital finansta liderlik etmeye hazır olduğunun açık mesajı" olarak nitelendirdi. Coinbase Başkanı Emilie Choi ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Amerika'nın kripto ve teknoloji inovasyonundaki hakimiyetini sağlamlaştırmaya doğru dev adım" değerlendirmesini yaptı.

Cumhuriyetçi Senato Bankacılık Komitesi Başkanı Tim Scott, GENIUS'un geçirilmesini "büyük kilometre taşı" olarak açıklarken Amerika'nın ödemeler inovasyonundaki liderliğini güvence altına almak için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.