Trump kripto para yasalarını bu hafta imzalayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

Trump kripto para yasalarını bu hafta imzalayacak

18.07.2025 18:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Temsilciler Meclisi tarihi bir gün yaşayarak üç kritik kripto yasasını onayladı. GENIUS Yasası stablecoinler için düzenleyici çerçeve oluştururken 'Kripto Para Piyasası Netlik Yasası' sektör genelinde netlik getiriyor. Başkan Donald Trump'ın bu hafta imzalaması beklenen yasalar Amerika'nın kripto liderliğini pekiştirecek.

Kripto para dünyası için dönüm noktası niteliğindeki gelişmeler yaşandı. Temsilciler Meclisi milletvekilleri, uzun bir haftalık müzakerelerin ardından üç önemli yasa tasarısını onayladı. Bu kararlar, yıllardır beklenen düzenleyici belirsizlikleri giderirken sektöre yeni bir ivme kazandıracak.

ABD Kripto Düzenlemeleri Tarihi Oyla Onaylandı

GENIUS Yasası düzenlemesi, stablecoinlerin ABD doları veya benzer likit varlıklarla tamamen desteklenmesini zorunlu kılıyor. Piyasa değeri 50 milyar doları aşan ihraççılar için yıllık denetimler de yasayla birlikte mecburi hale geliyor.

'Kripto Para Piyasası Netlik Yasası' ise kripto endüstrisinin tamamı için kapsamlı bir düzenleyici çerçeve oluşturuyor. Yasa, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) arasındaki yetki paylaşımını netleştirerek piyasa katılımcılarına uzun zamandır bekledikleri açıklığı sunuyor.

Temsilciler Meclisi ayrıca Anti-Merkez Bankası Dijital Para Birimi Yasası'nı de 219-210 gibi dar bir oranla geçirdi. Bu düzenleme, ABD Merkez Bankası'nın bireylere doğrudan merkezi banka dijital parası çıkarmasını yasaklıyor.

SEC Başkanı Paul Atkins, GENIUS Yasası'nın "açık yol kuralları" sağladığını belirterek sektöre destek mesajları verdi. Atkins, önümüzdeki aylarda piyasanın bu düzenleyici çerçeveyi kullanarak daha hızlı, ucuz ve güvenli ödeme çözümleri geliştireceğini ifade etti.

Blockchain Association CEO'su Summer Mersinger ise bu gelişmeleri "düşünceli, iki partili politika yapımı yoluyla Amerika'nın dijital finansta liderlik etmeye hazır olduğunun açık mesajı" olarak nitelendirdi. Coinbase Başkanı Emilie Choi ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Amerika'nın kripto ve teknoloji inovasyonundaki hakimiyetini sağlamlaştırmaya doğru dev adım" değerlendirmesini yaptı.

Cumhuriyetçi Senato Bankacılık Komitesi Başkanı Tim Scott, GENIUS'un geçirilmesini "büyük kilometre taşı" olarak açıklarken Amerika'nın ödemeler inovasyonundaki liderliğini güvence altına almak için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Trump kripto para yasalarını bu hafta imzalayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi
Wanda Nara itiraf etti Yeni sevgilisi de dünyaca ünlü futbolcu Wanda Nara itiraf etti! Yeni sevgilisi de dünyaca ünlü futbolcu
Kıyafeti yüzünden ilk staj gününde eve yollanan genç, kombinini paylaştı Kıyafeti yüzünden ilk staj gününde eve yollanan genç, kombinini paylaştı
Leros Adası’nda rahatsızlanan gazeteci Hasan Cemal, Bodrum’a getirildi Leros Adası'nda rahatsızlanan gazeteci Hasan Cemal, Bodrum'a getirildi
Arda Güler’in forma numarasını duyurdular Arda Güler'in forma numarasını duyurdular
Annesinin boğazını sıktı, tekmeler savurdu Annesinin boğazını sıktı, tekmeler savurdu
Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oldu Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Beşiktaş, Slovakya 2. Lig ekibine kaybetti Beşiktaş, Slovakya 2. Lig ekibine kaybetti
Mutfakta elektrik akımına kapılan küçük çocuk yaşamını yitirdi Mutfakta elektrik akımına kapılan küçük çocuk yaşamını yitirdi
AK Partili Mehmet Ergün Turan: Murat Çalık’ı seven birisiyim, ev hapsinde yargılanmalı AK Partili Mehmet Ergün Turan: Murat Çalık'ı seven birisiyim, ev hapsinde yargılanmalı
LGS’de şaibe iddiaları Meclis’te tansiyonu yükseltti LGS'de şaibe iddiaları Meclis'te tansiyonu yükseltti

17:59
Bahçeli’den Terörsüz Türkiye mesajı: Devletin pazarlık yaptığını iddia edenler müfteridir
Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı: Devletin pazarlık yaptığını iddia edenler müfteridir
17:32
Aralarında ünlü market patronu da var FETÖ’nün finans ayağına operasyonda 22 tutuklama
Aralarında ünlü market patronu da var! FETÖ'nün finans ayağına operasyonda 22 tutuklama
17:01
Madde kullandığı düşünülen taksicinin yaptığı pes dedirtti
Madde kullandığı düşünülen taksicinin yaptığı pes dedirtti
16:40
Bölgeden gelen görüntüler korkunç Dürziler, öldürdükleri Arapları araba önünde gezdiriyor
Bölgeden gelen görüntüler korkunç! Dürziler, öldürdükleri Arapları araba önünde gezdiriyor
15:07
Adıyaman Belediyesi’nde yeni başkanvekili seçildi AK Parti ve YRP’liler CHP adayına oy verdi
Adıyaman Belediyesi'nde yeni başkanvekili seçildi! AK Parti ve YRP'liler CHP adayına oy verdi
00:27
Ünlü şirketin CEO’su konserde eşini aldatırken kameralara yakalandı
Ünlü şirketin CEO'su konserde eşini aldatırken kameralara yakalandı
23:56
Fenerbahçe, Portimonense’yi Szymanski’nin golleriyle mağlup etti
Fenerbahçe, Portimonense'yi Szymanski'nin golleriyle mağlup etti
23:39
Türkiye ve 10 Arap ülkesi yayınladığı ortak bildiriyle İsrail’in Suriye’ye saldırılarını kınadı
Türkiye ve 10 Arap ülkesi yayınladığı ortak bildiriyle İsrail'in Suriye'ye saldırılarını kınadı
23:28
ABD Başkanı Trump’a “kronik venöz yetmezlik“ teşhisi konuldu
ABD Başkanı Trump'a "kronik venöz yetmezlik" teşhisi konuldu
23:21
İsrail’den Suriye’ye yeni saldırı: Süveyda kenti çevresi vuruldu
İsrail'den Suriye'ye yeni saldırı: Süveyda kenti çevresi vuruldu
23:20
Boru değiştiren belediye başkanı ve personel ağır yaralandı
Boru değiştiren belediye başkanı ve personel ağır yaralandı
22:29
Ayşe Tokyaz cinayetinde bir kişi daha gözaltında
Ayşe Tokyaz cinayetinde bir kişi daha gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2025 18:53:03. #7.12#
SON DAKİKA: Trump kripto para yasalarını bu hafta imzalayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.