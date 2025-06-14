Trump kripto yatırımlarından rekor gelir elde etti

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Haziran'da kamuoyuna açıkladığı mali beyanında, World Liberty Financial adlı bir DeFi projesinden 57,4 milyon dolar gelir elde ettiğini bildirdi. Bu gelişme, Trump'ın kripto para piyasasındaki yatırımlarını ve kazançlarını bir kez daha gündeme getirdi.

Trump Kripto Projesinden 57 Milyon Dolar Kazandı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin ilk kripto para yatırımı yapan başkanı olarak tarihe geçti. Trump'ın 13 Haziran'da ABD Hükümeti Etik Ofisi'ne sunduğu mali beyanında, World Liberty Financial adlı merkeziyetsiz finans projesinden 57,4 milyon dolar gelir elde ettiği ortaya çıktı. Oğulları Donald Jr. ve Eric ile birlikte desteklediği projede 15,75 milyar yönetim tokenına sahip olan Trump, bu tokenlar sayesinde oy hakkı da elde etti.

World Liberty Financial, Eylül 2024'te dolara sabitlenmiş stablecoin odaklı bir platform olarak faaliyete başladı. Proje, geleneksel finans sistemine alternatif olmayı hedefleyerek kuruldu. İlk token satışında 200 milyon dolar toplayan platform, ikinci turda 250 milyon dolar daha topladı. Böylece toplam fon miktarı 550 milyon dolara ulaştı. Tron kurucusu Justin Sun'ın 30 milyon dolarlık yatırımı ve Web3Port'un 10 milyon dolarlık katkısıyla proje, kripto dünyasının dev isimlerinin dikkatini çekti.

Trump'ın beyanında gelirin nasıl elde edildiğine dair detay bulunmuyor. Token satışları, stake ödülleri veya diğer mekanizmalar yoluyla kazanılmış olabileceği belirtiliyor. Yönetim tokenlarının piyasa değeri ve yapısı hakkında bilgi verilmemesi, Trump'ın pozisyonunu kısmen nakde çevirmiş veya tokenların yüksek bir iç değerle hesaplanmış olabileceğini düşündürüyor.

Başkan'ın dijital varlık portföyü sadece World Liberty Financial ile sınırlı değil. Daha önce Trump Digital Trading Cards gibi NFT koleksiyonlarından da gelir elde etmişti. CIC Digital LLC ve CIC Ventures LLC dahil olmak üzere çeşitli dijital girişimlerde görev alan Trump, kripto para dünyasında aktif bir oyuncu haline geldi. Bu durum, ABD'nin kripto para politikalarını şekillendirme sürecinde önemli rol oynayabilir.

Mali beyanın Hükümet Etik Ofisi tarafından inceleneceği belirtilirken, Trump'ın tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu onayladığı kaydedildi. Bu gelişme, dünya liderleri arasında kripto para yatırımlarının yaygınlaşmaya başladığının önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.