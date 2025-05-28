Trump Media kurumsal Bitcoin yatırımına başlıyor

Truth Social'in sahibi Trump Media and Technology Group, kripto para sektörüne büyük bir adımla girmeye hazırlanıyor. Şirket yöneticileri bu hamlenin sadece finansal bir yatırım olmadığını, aynı zamanda geleneksel finansal kurumların baskısından korunma stratejisi olduğunu vurguluyor. CEO Devin Nunes, lider kripto para birimi Bitcoin'in şirketin varlık portföyünde kritik rol oynayacağını açıkladı.

Trump Media 2,5 Milyar Dolarlık Bitcoin Hazinesi Kuruyor

Trump Media yaptığı açıklamada toplam 2,5 milyar dolarlık kurumsal yatırım turunu duyurdu. Söz konusu tutar 1,5 milyar dolar adi hisse ve yüzde 35 primle dönüştürme fiyatında 1 milyar dolar dönüştürülebilir bonodan oluşuyor.

Nasdaq'ta işlem gören Trump Media and Technology Group, mevcut 759 milyon dolarlık nakit, nakit benzeri ve kısa vadeli yatırımların yanı sıra Bitcoin'i bilançosuna eklemeyi planlıyor. Şirket aynı zamanda Truth Social sosyal medya platformu ve Truth.Fi FinTech markasının işletmecisi konumunda.

CEO Devin Nunes, basın açıklamasında Bitcoin'i finansal özgürlüğün zirvesi aracı olarak nitelendirdi. Nunes, "Bu yatırım şirketimizi finansal kurumların taciz ve ayrımcılığına karşı savunacak ve Truth Social ile Truth+ genelinde abonelik ödemeleri, fayda tokeni ve diğer planlanan işlemler için sinerjiler yaratacak." dedi.

Cryptocom ve Anchorage Digital, Trump Media'nın Bitcoin hazinesi için saklama hizmetleri sağlayacak. Söz konusu iş birliği, şirketin kripto para dünyasındaki gerçek amaçlarını gösteriyor.

Hafta sonu raporları Trump Media'nın 3 milyar dolar toplamayı planladığını iddia etmişti. Şirket bu haberleri yalanlamış ve Financial Times yazarlarını "aptal" olarak nitelendirmişti. Gerçekleşen anlaşma bu iddialardan farklı boyutlarda olsa da sektörde büyük yankı uyandırdı.