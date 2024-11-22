Trump medya şirketinden kripto hamlesi: TruthFi markası tescilleniyor - Son Dakika
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Trump medya şirketinden kripto hamlesi: TruthFi markası tescilleniyor

Trump medya şirketinden kripto hamlesi: TruthFi markası tescilleniyor

Trump Media & Technology Group, kripto para ekosisteminde stratejik bir hamle başlattı. Şirket, dijital varlık ticareti ve ödeme işleme hizmetleri sunacak TruthFi markası için ticari marka başvurusunda bulundu. Aynı zamanda kripto borsası Bakkt'ı satın almak için ileri düzey görüşmelerini devam ettiriyor.

22.11.2024 10:05
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Başkan seçilen Donald Trump'ın yüzde 53 hissesine sahip olduğu medya şirketi, finansal teknoloji alanındaki faaliyetlerini genişletiyor. Pazartesi günü yapılan TruthFi ticari marka başvurusu ve Bakkt ile yürütülen görüşmeler, şirketin kripto sektöründeki konumunu güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

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Trump Media & Technology Group'un yeni kripto girişimi TruthFi, dijital cüzdan teknolojisini de kapsayan geniş bir hizmet yelpazesi sunacak. Washington D.C. merkezli ticari marka avukatı Josh Gerben, şirketin bu hamlesinin kripto işine girme niyetinin güçlü bir göstergesi olduğunu belirtti.

Şirketin kripto stratejisi sadece TruthFi ile sınırlı kalmıyor. Bakkt'ın potansiyel satın alınması, regüle edilmiş kripto saklama ve ticaret altyapısına erişim sağlayacak. Bu gelişmeler şirketin hisse değerini olumlu etkiledi. Trump Media & Technology Group'un hisseleri (DJT) yüzde 4 değer kazandı ve şirketin piyasa değeri 7 milyar dolara yükseldi.

Trump'ın kripto dostu duruşu ve SEC Başkanı Gary Gensler'ın görevden alınması çağrısı, sektörde yeni bir dönemin sinyallerini veriyor. Son gelişmelere göre Trump yönetimi Beyaz Saray'da kripto politikasına odaklanan özel bir pozisyon oluşturmayı planlıyor.

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Son Dakika Kripto Para Trump medya şirketinden kripto hamlesi: TruthFi markası tescilleniyor - Son Dakika

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