Trump memecoin ile kripto politikaları değişiyor

Kripto Para

Donald Trump'ın ekibinin Solana Blockchain ağında başlattığı TRUMP memecoin projesi, 50 milyar dolarlık işlem hacmiyle dikkat çekiyor. Bernstein analisti Gautam Chhugani liderliğindeki ekip, bu hamlenin hükümetlerin kriptoya yaklaşımında devrim niteliğinde bir değişimi işaret ettiğini belirtiyor.

TRUMP Memecoin DOGE'yi Geride Bıraktı

TRUMP token, hafta sonu işlemlerde dünyanın en büyük memecoini Dogecoin (DOGE) değerlemesini geride bıraktı. CIC Digital, token arzının yüzde 80'ini elinde bulunduruyor. CIC Digital'in kontrolündeki tokenlar, piyasa dengesi gözetilerek üç yıl içinde aşamalı olarak dolaşıma girecek.

Melania Trump'ın kendi memecoinini piyasaya sürmesi TRUMP token'da yüzde 50'lik bir düzeltmeye neden oldu. Token daha sonra tekrar yükselişe geçti.

SkyBridge Capital Kurucusu Anthony Scaramucci projeyi eleştirirken, ETF analisti Eric Balchunas da yeni dönemin coşkusuna katkı sağlamak için yapılmış olabileceğini ancak bunun sömürücü göründüğünü dile getirdi.

Bernstein analistleri, Trump ailesinin 2020 seçim yenilgisinden sonra yaşadığı bankacılık sorunlarının kripto sektörüne olan ilgiyi artırdığını belirtiyor. Gautam Chhugani'ye göre proje, seçim kampanyası için kitlesel fonlama ve destekçileri ödüllendirme aracı olarak kullanılabilir.