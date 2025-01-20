TRUMP memecoin piyasa değeri 12 milyar dolara ulaştı - Son Dakika
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Kripto Para

TRUMP memecoin piyasa değeri 12 milyar dolara ulaştı

TRUMP memecoin piyasa değeri 12 milyar dolara ulaştı

Popüler yatırım platformu Robinhood'un Official Trump (TRUMP) memecoinini listeleyeceğini duyurmasıyla token yükselişe geçti. Kripto para, listeleme duyurusunun ardından yüzde 35 değer kazanarak 61 dolara ulaştı. Verilere göre TRUMP tokenın piyasa değeri 12,1 milyar dolara çıktı.

20.01.2025 11:00
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ABD başkanı Donald Trump'ın göreve başlama töreni öncesinde piyasaya sürülen TRUMP memecoin, Robinhood'un listeleme duyurusuyla ivme kazandı. Token, iki saat içinde 45 dolardan 61 dolara yükseldi. Bu gelişme, kripto para sektöründe yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor.

TRUMP Token Piyasa Değerinde Büyük Sıçrama

Robinhood, pazartesi sabahı erken saatlerde yaptığı açıklamada TRUMP memecoinin platformda işlem görmeye başladığını duyurdu. Bu gelişme tokenın değerini hızla artırdı.

The Kobeissi Letter'ın X platformunda paylaştığı bilgiye göre TRUMP token bu duyuruyla 2,5 milyar dolarlık piyasa değeri kazandı. Token'ın tam değerlemesi 60 milyar dolara ulaştı.

TRUMP tokenın başarısının ardından Melania Trump'ın MELANIA tokenı da dikkat çekti. Gate.io, Bitget, BingX ve MEXC gibi önde gelen kripto para borsaları MELANIA tokenı platformlarında işleme açtı. DEXscreener verilerine göre MELANIA tokenın piyasa değeri 1,69 milyar dolara, tam değerlemesi ise 11,3 milyar dolara ulaştı.

Trump ile ilişkili DeFi projesi World Liberty Financial de ilerleme kaydetti. Proje, 100 milyar token arzının yüzde 20'sini sattı ve artan talep nedeniyle token arzının ek yüzde 5'lik dilimini açtı.

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SON DAKİKA: TRUMP memecoin piyasa değeri 12 milyar dolara ulaştı - Son Dakika
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