Trump politikaları Bitcoin fiyatını olumsuz etkiliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Trump politikaları Bitcoin fiyatını olumsuz etkiliyor

Geniş Video İzle

ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyuma yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararı, kripto para piyasalarını geçici olarak düşürdü. Ancak Bitcoin ve Ether, toparlanma belirtisi göstererek yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.

10.02.2025 09:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın alüminyum ve çelik ürünlerine yönelik açıkladığı %25 gümrük vergisi, global ticaret savaşlarında yeni bir hamle olarak piyasalarda sarsıntı yarattı. Kripto para piyasaları bu duyurunun ardından kısa süreli bir düşüş yaşasa da, Bitcoin ve Ether gibi önemli para birimleri hızla toparlanma sinyalleri verdi. Bu kararın uluslararası ticaret ve yatırımcılar üzerindeki etkileri merak konusu.

Gümrük Vergileri Global Piyasalarda Yankılandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni gümrük tarifeleri, kripto para piyasalarında kısa süreli dalgalanmalara yol açtı. Konu hakkında ismini açıklamak istemeyen kaynaklara göre, Trump yönetimi ABD'ye ithal edilen tüm çelik ve alüminyum ürünlerine yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulama kararı aldı.

Trump, konuyla ilgili açıklamasında, "Eğer onlar bizden yüzde 130 vergi alıyorsa ve biz onlardan hiçbir şey almıyorsak, bu durum böyle devam etmeyecek." ifadelerini kullandı. Başkan, ABD ürünlerine ithalat vergisi uygulayan ülkelere karşı misilleme yapılacağının altını çizdi.

Yeni tarife kararlarının açıklanmasının ardından kripto para piyasasında yaşanan dalgalanma uzun sürmedi. Piyasa verilerine göre Bitcoin, kısa süreliğine 94.000 dolara kadar gerilese de toparlanarak 97.000 doların üzerine yükseldi. Benzer şekilde Ether de 2.537 dolardan yaşadığı düşüşün ardından 2.645 dolar seviyesine ulaştı.

Kripto para piyasalarının toplam değeri, kısa süre içinde 3,15 trilyon dolardan 3,10 trilyon dolara geriledi, ancak ardından 3,13 trilyon dolara yükselerek kayıplarının bir kısmını telafi etti.

Piyasa duyarlılığını ölçen Crypto Fear & Greed Index, geçen hafta boyunca düşük seyretti ve 100 üzerinden ortalama 44 puanda kaldı. Endeksin son güncellemesinde 46'dan 43'e düşmesi, piyasadaki tedirgin havanın devam ettiğini gösteriyor.

Trump yönetimi ayrıca süper iletkenler, petrol, gaz, çelik ve bakır gibi çeşitli ürünlere de yeni gümrük vergileri getirmeyi planlıyor. 1 Şubat'ta Kanada ve Meksika'ya yüzde 25, Çin'e ise yüzde 10 oranında uygulanan gümrük vergileri, hem hisse senedi hem de kripto piyasalarında sert düşüşlere neden olmuştu.

Bybit'in kurucu ortağı ve CEO'su Ben Zhou, piyasadaki tasfiye miktarının 8 ile 10 milyar dolar arasında olabileceğini öngörüyor.

Trump politikaları Bitcoin fiyatını olumsuz etkiliyor

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Donald Trump, Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Trump politikaları Bitcoin fiyatını olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Seçmece null:
    Danışıklı dövüş yapıyorlar.Yatırım olarak arsa,daire,dükkan ya da altın almak lazım.Bunlar haricindekiler uzak durulması gereken şeyler... 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:20 MHK Başkanı Gündoğdu’dan olay maç hakkında ilk yorum: Salı sabahı dinleyeceğim MHK Başkanı Gündoğdu'dan olay maç hakkında ilk yorum: Salı sabahı dinleyeceğim
13:16 DEM Parti İmralı heyeti Mesud Barzani ile görüşecek DEM Parti İmralı heyeti Mesud Barzani ile görüşecek
13:06 Ankara’da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 38’e yükseldi Ankara'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi
12:52 Mansur Yavaş’ın ’’Yokum’’ dediği gün kritik anket sonuçları geldi Mansur Yavaş'ın ''Yokum'' dediği gün kritik anket sonuçları geldi
11:42 Erdoğan’dan Trump’ın Gazze planına bir tepki daha: 2. Nakba’ya gücünüz yetmez Erdoğan'dan Trump'ın Gazze planına bir tepki daha: 2. Nakba'ya gücünüz yetmez
19:04 Mourinho’dan eleştirilere bomba yanıt Mourinho'dan eleştirilere bomba yanıt
18:58 Naci Görür’den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın Naci Görür'den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın
18:27 Motokuryeyi ezen sürücüden akıllara zarar savunma: Gazla freni karıştırdım Motokuryeyi ezen sürücüden akıllara zarar savunma: Gazla freni karıştırdım
18:17 RTÜK Başkanı Şahin’den ’basına sansür’ iddialarına yanıt RTÜK Başkanı Şahin'den 'basına sansür' iddialarına yanıt
18:03 Fenerbahçe, Alanyaspor’u deplasmanda 2-0 mağlup etti Fenerbahçe, Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti
18:01 Türkiye’nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor Türkiye'nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor
17:41 Samet Akaydin’den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler
17:29 Gözaltına alınan Birgün yöneticileri serbest bırakıldı Gözaltına alınan Birgün yöneticileri serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 13:38:46. #1.12#
SON DAKİKA: Trump politikaları Bitcoin fiyatını olumsuz etkiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.