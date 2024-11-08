Trump\'tan kripto dünyasına müjde: ABD kripto düzenlemeleri değişiyor

Kripto Para

ABD'de Bitcoin destekçisi Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna dönüşü, ABD'de kripto para düzenlemelerinin yeniden şekillendirecek. Cumhuriyetçi Parti'nin zaferi, daha esnek SEC politikaları ve kripto endüstrisi üzerindeki hükümet denetiminin azalması gibi önemli değişiklikleri müjdeliyor.

ABD Kripto Para Piyasalarında Yeni Bir Dönem Başlıyor

ABD'deki başkanlık seçimlerinden galip ayrılan Donald Trump'ın kripto para piyasalarına yönelik olumlu yaklaşımı, sektör temsilcilerini heyecanlandırdı. 6 Kasım'da gerçekleşen seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin de çoğunluğu elde etmesi, kripto düzenlemelerinde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Merkezi olmayan finans uygulaması Fintopio'nun CEO'su ve Binance'in eski üst düzey yöneticisi Steve Milton, yeni dönemde SEC'in yapısında önemli değişiklikler beklediklerini açıkladı. Milton, konu hakkında yaptığı açıklamada Trump yönetiminin bankacılık düzenlemelerinde de değişikliklere gidebileceğini ve kripto sektörü üzerindeki devlet kontrolünün azalabileceğini vurguladı.

Fideum şirketinin CEO'su ve kurucu ortağı Anastasija Plotnikova, seçim sonuçlarını "ABD kripto düzenlemeleri açısından tarihi bir dönüm noktası" olarak değerlendirdi. Plotnikova, yeni dönemde inovasyon ve rekabetin artacağını, ayrıca nitelikli iş gücünün ABD'ye yöneleceğini belirtti.

Nansen analisti Edward Wilson ise Trump yönetiminin kripto para borsalarında yeni yatırım ürünlerine onay verebileceğini öngördü. Wilson, özellikle ilk Ethereum borsa yatırım fonunun onaylanma olasılığının yüksek olduğunu ve bu durumun ETH için önemli bir gelişme olacağını ifade etti. dYdX Vakfı CEO'su Charles d'Haussy de bu süreçte Avrupa'nın, Ethereum stake ETF konusunda ABD'yi geride bırakabileceğine dikkat çekti.