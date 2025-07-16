Trump'tan kripto para yasaları için destek çağrısı - Son Dakika
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Trump'tan kripto para yasaları için destek çağrısı

Trump\'tan kripto para yasaları için destek çağrısı
16.07.2025 13:23  Güncelleme: 13:20
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ABD Başkanı Trump Donald, ABD Temsilciler Meclisi'nde görüşülecek GENIUS stablecoin yasası için tüm Cumhuriyetçilerden evet oyu istedi. Trump, yasaların Amerika'yı kripto para varlıklarında dünya lideri yapacağını belirterek bu hafta 'Kripto Haftası' olarak adlandırılan süreçte kritik kararlar alınacağını vurguladı.

Washington'da yaşanan gelişmeler kripto dünyasının geleceğini belirleyecek nitelikte. Başkan Trump, Truth Social platformunda yaptığı açıklamalarla Cumhuriyetçi Parti'nin kripto yasalarına tam destek vermesi gerektiğini vurguladı. GENIUS ve Netlik Yasası'nın onaylanması durumunda ABD'nin Çin ve Avrupa'yı geride bırakacağını savunuyor.

Trump Kripto Haftası'nı Tarihi Fırsat Olarak Değerlendiriyor

Temsilciler Meclisi bu hafta iki kritik yasa tasarısını değerlendirecek. GENIUS stablecoin yasası, kripto paraların ABD doları veya benzer likit varlıklarla tam desteklenmesini zorunlu kılacak. Ayrıca 50 milyar doları aşan piyasa değerine sahip ihraççılar için yıllık denetim gerekliliği getirecek.

Dijital Varlık Piyasası Netlik Yasası ise Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun (CFTC) rollerini net şekilde tanımlayacak. Bu yasa aynı zamanda perakende yatırımcılar için zorunlu açıklamaları ve müşteri fonlarının kurumsal varlıklardan ayrılmasını da kontrol edecek.

Bitwise CIO'su Matt Hougan, bu yasaların onaylanması durumunda "yeni bir çağa girileceğini" belirtirken kripto paranın ana akıma geçeceğini ve Wall Street'in büyük ölçüde alana gireceğini vurguladı.

Bitcoin fiyatı pazartesi günü tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve haberin yazıldığı şu anda 119.265 dolar civarında işlem görüyor. En büyük 30 kripto parasını temsil eden GMCI 30 endeksi geçen dönemde yüzde 15'ten fazla artış gösterdi.

Demokrat Temsilci Maxine Waters ise Trump'ın kripto bağlantılarını sert şekilde eleştirdi. Waters, her iki yasanın da Trump'ın "eşi görülmemiş kripto yolsuzluğunu" meşrulaştıracağını iddia etti.

Bloomberg'in tahminlerine göre Trump ailesi World Liberty Financial ve TRUMP memecoinleri dahil kripto girişimlerinden 620 milyon dolar kâr elde etti. Trump ailesi ayrıca halka açılması beklenen American Bitcoin madencilik firmasında yüzde 20 hisseye sahip.

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