Trump ve düşük enflasyon Bitcoin fiyatını uçurdu

Kripto Para

Küresel piyasalarda makroekonomik veriler ve politik gelişmeler kripto para dünyasını hareketlendirdi. Aralık ayında yüzde 3,2'ye gerileyen çekirdek enflasyon verisi ve Trump'ın kripto parayı ulusal öncelik ilan etme planları, başta Bitcoin olmak üzere birçok kripto varlığın değer kazanmasını sağladı.

Kripto Para Piyasalarında Trump Rüzgarı

Trump yönetimi, kripto para endüstrisini ulusal bir öncelik haline getirmeyi planlıyor. Bu kapsamda bir kripto danışma konseyi kurulması ve ABD merkezli kripto paralarla desteklenen stratejik rezerv oluşturulması gündemde yer alıyor.

Piyasa uzmanları, özellikle USDC, Solana (SOL) ve XRP gibi ABD merkezli kripto paraların bu gelişmelerden olumlu etkilendiğini belirtiyor. XRP yüzde 9 artışla 3,33 dolara, Solana yüzde 4,5 artışla 212,12 dolara yükseldi.

Presto Research'ten Min Jung, piyasadaki yükselişin temelinde beklenenden düşük gelen enflasyon verilerinin bulunduğunu vurguluyor. Aralık ayı çekirdek enflasyon verisinin yüzde 3,2 ile beklentilerin altında kalması, yatırımcıların risk iştahını artırdı.

Piyasa değerine göre en büyük 30 kripto para biriminin performansını ölçen GMCI 30 Endeksi son 24 saatte yüzde 2,96 artış kaydetti. Bu artış, kripto para piyasalarındaki genel iyimserliği yansıtıyor.