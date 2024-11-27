Trump yönetimi kripto düzenlemelerinde büyük değişikliğe gidiyor

Kripto Para

Donald Trump'ın yönetimi, kripto para piyasalarının düzenlenmesinde önemli bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Yeni plana göre, kripto para birimlerinin denetimi ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan (SEC) alınarak Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'na (CFTC) devredilecek. Bu hamle, kripto endüstrisindeki büyümeyi teşvik etmeyi ve düzenleyici yaklaşımları yeniden şekillendirmeyi hedefliyor.

CFTC, Kripto Para Düzenlemelerini Yeniden Şekillendirecek

Trump yönetimi, kripto para piyasasının düzenlenmesinde köklü bir değişikliğe hazırlanıyor. Donald Trump'a yakın kaynaklara göre yeni dönemde kripto para birimlerinin denetimi SEC'ten alınarak CFTC'ye devredilecek. Bu değişiklikle birlikte, kripto paraları emtia olarak değerlendiren borsalar ve spot piyasalar, yeni bir düzenleme çerçevesine kavuşacak.

Düzenleme yetkisinin değişmesiyle, SEC üzerindeki iş yükünün azalması ve kripto sektörünün Amerika'da daha rahat bir büyüme ortamı yakalaması bekleniyor. Trump ekibinin bu kararının ardında, SEC'in sert düzenlemelerinin yenilikçi kripto girişimlerini olumsuz etkilediği düşüncesi yatıyor.

CFTC'nin eski başkanı Chris Giancarlo, kurumun gerekli finansman ve yönetim desteği sağlandığında, Trump'ın göreve başlayacağı ilk günden itibaren dijital emtiaları etkili bir şekilde denetleyebileceğini dile getirdi. Giancarlo, Senato Tarım Komitesi'ne yaptığı açıklamada, CFTC'nin 2015'te Bitcoin'i emtia olarak tanımasıyla edindiği tecrübeye dikkat çekti.

CFTC'nin mevcut başkanı Rostin Behnam, kripto piyasalarının denetimi için ek kaynak talebinde bulunuyor. Kurumun 706 milyon dolarlık bütçesi, SEC'in 3 milyar dolarlık bütçesinin oldukça altında kalmasına rağmen, 2024'teki yaptırımların yarısı kripto şirketlerine yönelikti. Behnam, bu durumu "düzenleyici olmayan bir kurum için dikkat çekici" olarak nitelendiriyor.

SEC cephesinde de önemli değişiklikler kapıda. SEC Başkanı Gary Gensler, Trump'ın başkanlık koltuğuna oturacağı 20 Ocak 2025'te görevinden ayrılacağını duyurdu. Kurumun bir diğer önemli yetkisi olan Jaime Lizárraga ise eşine destek olmak amacıyla 17 Ocak'ta istifa edeceğini açıkladı. Bu gelişmeler, düzenleyici kurumlarda yeni bir dönemin başlayacağının işaretlerini veriyor.