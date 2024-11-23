Trump yönetimi kripto özgürlüklerini kısıtlayabilir - Son Dakika
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Trump yönetimi kripto özgürlüklerini kısıtlayabilir

Trump yönetimi kripto özgürlüklerini kısıtlayabilir

Kâr amacı gütmeyen kripto araştırma grubu Coin Center, Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesinin ardından kripto sektörüne yönelik gözetim politikalarının endişe verici boyutlara ulaşabileceğini belirtti. Vergi raporlama zorunlulukları, Tornado Cash yaptırımları ve lisanssız para transferi davaları, sektörün karşılaştığı temel tehditler olarak öne çıkıyor.

23.11.2024 12:21
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Coin Center'ın yayımladığı analize göre Trump yönetiminin SEC aracılığıyla kripto varlıklara yönelik daha yumuşak bir yaklaşım benimseyeceği düşünülse de gözetim ve kontrol politikalarındaki sertlik sürebilir. Bu durum, yenilikçileri ABD'den uzaklaştırma ve Blockchain teknolojilerinin gelişimini engelleme riski taşıyor.

Trump Döneminde Kripto Gözetimi Sertleşebilir

Coin Center araştırma direktörü Peter Van Valkenburgh, ABD Adalet Bakanlığı'nın siyasi bağımsızlığını koruyacağını ve yönetim değişikliğine rağmen mevcut soruşturmaları sürdürebileceğini vurguladı.

Kuruluş, Tornado Cash geliştiricisi Roman Storm'un davasını yakından takip ediyor. Dava, Nisan 2025'e ertelendi. Coin Center, sunduğu Linux işletim sistemi örneğini vererek, açık kaynak kod geliştirmenin suç sayılamayacağını savunuyor.

Blockchain Regulatory Certainty Act gibi yasal düzenlemeler, lisanssız para transferi davalarına çözüm sunabilir. Coin Center, vergi raporlama gereklilikleri ve Tornado Cash yaptırımlarıyla ilgili aktif davalarının da devam ettiğini bildirdi.

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