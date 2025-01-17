Trump yönetimi kripto parayı öncelikli alan ilan etti - Son Dakika
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Kripto Para

Trump yönetimi kripto parayı öncelikli alan ilan etti

Trump yönetimi kripto parayı öncelikli alan ilan etti

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, kripto para sektörünü ulusal politika önceliği haline getiren bir başkanlık kararnamesi hazırlıyor. Trump göreve başlar başlamaz kripto sektörü temsilcilerinden oluşan bir danışma konseyi kurulacak. Stratejik kripto rezervi planı kapsamında Amerika merkezli dijital varlıklara öncelik verilecek.

17.01.2025 15:11
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Trump yönetiminin kripto hamlesi, Amerika'yı küresel kripto pazarında lider konuma taşımayı hedefliyor. Gelecek Pazartesi günü göreve başlayacak yeni kabine, SEC'in tartışmalı kripto muhasebe düzenlemesi SAB 121'i yürürlükten kaldırmayı da gündemine dahil etti. Bu gelişmelerin ardından birçok eyalet Bitcoin rezervi oluşturmak için yasal düzenlemelere hız verdi.

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Trump'ın başkanlık kararnamesinde öne çıkan konulardan biri, sektör temsilcilerinden oluşacak danışma konseyi oldu. Blockchain Association'ın hükümet ilişkileri kıdemli direktörü Ron Hammond, konseyde kripto şirketlerinin kendi temsilcilerini seçme hakkına sahip olacağını belirtti.

Stratejik kripto rezervi planı, Solanan (SOL), XRP ve USDC gibi Amerika merkezli dijital varlıklara öncelik tanıyacak. Bu hamle, ülkenin kripto pazarındaki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Trump'ın seçim zaferinin ardından Teksas, Ohio ve Oklahoma gibi eyaletlerden Bitcoin rezervi için yasal düzenleme girişimleri hayata geçirildi. Kripto organizasyonları da bu sürece destek vermek için Washington'da çeşitli etkinlikler düzenliyor.

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