Trump zaferi Bitcoin ETF'lerine rekor kırdırdı - Son Dakika
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Kripto Para

Trump zaferi Bitcoin ETF'lerine rekor kırdırdı

Trump zaferi Bitcoin ETF\'lerine rekor kırdırdı

BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust (IBIT), ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın zaferiyle 4,1 milyar dolarlık günlük işlem hacmine ulaştı. Spot Bitcoin ETF'lerinin toplam işlem hacmi 6 milyar doları aşarken Bitcoin (BTC) fiyatı da 75.350 dolar seviyesine yükseldi. Kripto dostu politikalarıyla öne çıkan Trump'ın zaferi, piyasalarda yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

07.11.2024 15:15
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Kripto para piyasalarında yeni bir sayfa açan spot Bitcoin ETF'leri seçim gününde rekor üstüne rekor kırdı. Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas'ın verilerine göre IBIT, işlem hacminde Berkshire, Netflix ve Visa gibi dev şirketleri geride bıraktı. Trump'ın SEC Başkanı Gary Gensler'i görevden alma vaadi piyasalarda heyecan yarattı.

ETF'lerde Yeni Rekorlar Yolda

ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın 295 seçici kurul oyuyla galip gelmesi, kripto para dünyasında yeni bir dönemin kapılarını araladı. IBIT'in seçim gününün ilk 20 dakikasında 1 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşması dikkat çekti.

12 spot Bitcoin ETF'i içinde Fidelity'nin FBTC'si 308,7 milyon dolarla en yüksek net girişi kaydetti. Ark ve 21Shares, Bitwise ve Grayscale'in mini trust'ı da 100 milyon doların üzerinde giriş sağladı.

ETF Store başkanı Nate Geraci, spot Bitcoin ETF'lerinin toplam günlük net girişlerinin bu hafta 1 milyar doları geçebileceğini öngörüyor. Trump'ın kripto para madenciliğinde ABD'yi lider konuma getirme hedefi ve kripto başkanlık danışma konseyi kurma planı, sektörde olumlu karşılandı.

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Son Dakika Kripto Para Trump zaferi Bitcoin ETF'lerine rekor kırdırdı - Son Dakika

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