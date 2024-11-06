Trump zaferi kripto para birimlerine can suyu oldu: Bitcoin tarihi rekoru kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Trump zaferi kripto para birimlerine can suyu oldu: Bitcoin tarihi rekoru kırdı

Geniş Video İzle

2024 ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın yarışı önde götürmesiyle birlikte kripto para birimlerinde ciddi artışlar görüldü. Bitcoin, kısa pozisyon sahipleri 180 milyon dolar kaybederken 75 bin dolarlık tarihi zirveyi gördü. Spot alımların etkisiyle değeri artan Bitcoin, kripto para piyasasında önemli likidasyonlara sebep oldu.

06.11.2024 09:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin, tüm zamanların en yüksek değerine ulaşarak 75.000 doları aştı ve kısa pozisyonlarda büyük tasfiyelere yol açtı. Spot piyasalardaki yoğun alım işlemleri ile desteklenen bu artış, piyasadaki kısa vadeli beklentilere ters düştü.

Donald Trump Gücüyle Bitcoin Yükseliyor

Lider kripto para birimi Bitcoin, piyasalarda yaşanan yoğun alım dalgasıyla yeni bir rekora imza attı. Bitcoin, işlem gördüğü platformlarda 75.000 dolar seviyesini aşarak, bir önceki zirve değeri olan 73.679 doları geride bıraktı.

Bu sert yükseliş, piyasada önemli bir sarsıntıya neden oldu. Kısa pozisyon sahipleri ağır darbe alırken, yaklaşık 180 milyon dolarlık pozisyon tasfiye edildi. Kripto para piyasalarında toplam tasfiye miktarı 483 milyon dolara ulaştı.

Swftyx kripto borsası baş analisti Pav Hundal, piyasadaki hareketliliği değerlendirdi. Hundal, "Spot piyasada görülen canlanma, kısa pozisyon sahiplerini zor durumda bırakıyor. Piyasada şu an alım eğilimi ağır basıyor." ifadelerini kullandı. Analist, fiyatlarda düzeltme beklendiğini, ancak bunun ABD piyasalarının açılışıyla şekillenebileceğini vurguladı.

Derive protokolünün kurucusu Nick Forster, opsiyon piyasasında işlem yapan yatırımcıların seçim sonuçlarına odaklandığını belirtti. Forster, yakın dönemde piyasa oynaklığının ortalamanın üzerinde seyredebileceğine dikkat çekti.

ZX Squared Capital'in kurucu ortağı CK Zheng, siyasi gelişmelerin Bitcoin üzerindeki olası etkilerine değindi. Zheng, Trump'ın seçim başarısı kazanması durumunda, yeni dönem politikalarının kripto para piyasalarını olumlu etkileyebileceğini öne sürdü.

Uzmanlar, Bitcoin'in geleceğine ilişkin öngörülerini de paylaştı. 10x Research'ün araştırma başkanı Markus Thielen, Bitcoin'in 2025'in ilk çeyreğinde 100.000 dolar seviyesini test edebileceğini öngörürken, Derive'dan Forster, opsiyon piyasasının yıl sonuna kadar bu seviyenin görülme olasılığını yüzde 15 olarak değerlendirdi.

Trump zaferi kripto para birimlerine can suyu oldu: Bitcoin tarihi rekoru kırdı

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Donald Trump, Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Trump zaferi kripto para birimlerine can suyu oldu: Bitcoin tarihi rekoru kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:23 Ahmet Özer’in 7 yakınının belediyedeki görevlerine son verildi Ahmet Özer'in 7 yakınının belediyedeki görevlerine son verildi
09:55 ABD’nin 47. başkanı Donald Trump oldu ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu
09:35 Zafer konuşması yapan Trump’tan net mesaj: Savaşı bitireceğim Zafer konuşması yapan Trump'tan net mesaj: Savaşı bitireceğim
09:17 Küresel piyasalar ABD Başkanlık seçiminin sonucuna odaklandı Küresel piyasalar ABD Başkanlık seçiminin sonucuna odaklandı
08:20 ABD seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu’na oy çıktı ABD seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy çıktı
14:45 Dursun Özbek’ten taraftarı havalara uçuracak Osimhen sözleri Dursun Özbek'ten taraftarı havalara uçuracak Osimhen sözleri
14:39 Kız arkadaşından şüphelenen adam, kurduğu tuzakla kız arkadaşını sevgilisi ile bastı Kız arkadaşından şüphelenen adam, kurduğu tuzakla kız arkadaşını sevgilisi ile bastı
14:38 41 ili kapsayan seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı 41 ili kapsayan seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı
14:36 ÖTV’siz araç sınırı belli oldu ÖTV'siz araç sınırı belli oldu
14:32 Alman ekibi Trendyol 1. Lig’in kalecisinin peşinde Alman ekibi Trendyol 1. Lig'in kalecisinin peşinde
14:28 Esenyurt’a kayyum olarak gelen Can Aksoy’a ilk resmi ziyareti Vali Davut Gül yaptı Esenyurt'a kayyum olarak gelen Can Aksoy'a ilk resmi ziyareti Vali Davut Gül yaptı
14:18 Bomba iddia: UEFA, Türk hakemlerini inceliyor Bomba iddia: UEFA, Türk hakemlerini inceliyor
14:16 Patlama sonrası TÜPRAŞ hisselerinde düşüş Hisseler işleme kapatıldı Patlama sonrası TÜPRAŞ hisselerinde düşüş! Hisseler işleme kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 10:56:40. #1.13#
SON DAKİKA: Trump zaferi kripto para birimlerine can suyu oldu: Bitcoin tarihi rekoru kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.